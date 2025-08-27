ТСН у соціальних мережах

Натхнений гробницею імператора Августа: у Франції знайшли унікальний мавзолей

Під час розкопок поблизу міста Ліон археологи виявили мавзолей віком близько 2000 років.

Розкопки в Сен-Ромен-ан-Галь

Будівництво мавзолею в Сен-Ромен-ан-Галь ймовірно надихалося гробницею давньоримського імператора Августа

Нещодавно у Франції під час розкопок на археологічній ділянці Сен-Ромен-ан-Галь поблизу міста Ліон було зроблено унікальне відкриття. Археологи виявили стародавній давньоримський мавзолей, який своєю архітектурою нагадує монументальну гробницю імператора Августа в Римі.

Про це пише Heritage Daily.

Ця кругла споруда діаметром 15 метрів, яка спочатку сягала заввишки 6 метрів, датується приблизно 50 роком нашої ери — часами правління імператора Клавдія. Мавзолей розташований у західному секторі археологічного музею, і його було добре видно мандрівникам, які прибували до римської колонії Відень річкою Рона. Це свідчить про надзвичайний статус особи, похованої в ньому.

Унікальність та соціальний статус

«Ця людина, мабуть, належала до аристократичної еліти, з сильними політичними та імперськими зв’язками», — пояснює Джулія Чіуччі, археологиня та наукова керівниця розкопок.

Наразі це єдиний збережений приклад такого типу мавзолеїв серед 18 тумулусних мавзолеїв, знайдених у Франції. Археологи вважають, що ця споруда була змодельована саме за зразком гробниці, яку Август побудував у Римі, що робить знахідку особливо цінною для вивчення архітектурних та соціальних впливів імперії.

Відкриття давньоримських майстерень

Крім мавзолею, розкопки в західній зоні неподалік Північних лазень призвели до ще кількох важливих відкриттів. Археологи виявили три давньоримські магазини, що датуються I-II століттями нашої ери.

Ці магазини були частиною більшої комерційної будівлі, вперше ідентифікованої в 1990-х роках. Вони збереглися завдяки пожежі, яка обвуглила, але водночас захистила їхні дерев’яні конструкції.

«Ми всі мріяли бути присутніми під час такого відкриття», — сказала Мартіна Публі, віцепрезидентка департаменту Рони з питань культури та туризму.

Серед знайдених магазинів ідентифіковано дві майстерні, обладнані басейнами, які належали фулонам — ремісникам, що прали та обробляли вовняний одяг, як-от римська тога. У третьому магазині виявили піч, яка, ймовірно, використовувалася для склодувної або кулінарної справи. Самі розкопки проводилися на очах у публіки, що дозволило відвідувачам та студентам-археологам спостерігати за процесом відкриття історії.

Що таке тумулусні мавзолеї

Тумулусні мавзолеї — це тип гробниць, що були поширені у давніх культурах, зокрема в етрусків та римлян. Назва «тумулус» походить від латинського слова, що означає «курган» або «насип».

Основні характеристики тумулусних мавзолеїв:

  • Курганна форма: це поховальні споруди, які мали округлу форму і зазвичай були покриті земляним насипом, що нагадував курган.

  • Циліндрична основа: під насипом була розташована циліндрична кам’яна або цегляна конструкція.

  • Призначення: вони будувалися для поховання представників знаті та аристократії, часто цілих сімей.

  • Символ статусу: їхній монументальний розмір і помітне розташування були символом високого соціального статусу та багатства похованої особи.

Мавзолей, знайдений біля Ліона, є тумулусним саме через свою круглу форму, що наслідує стиль знаменитої гробниці імператора Августа. Це робить знахідку особливо унікальною, оскільки такі монументальні споруди були рідкістю за межами Риму.

Нагадаємо, давня монета з «реальним обличчям» Ісуса може довести, що найбільш дискутоване питання християнства нарешті отримає правдиву відповідь. Ця монета кидає виклик скептикам, які стверджують, що Туринська плащаниця є середньовічною підробкою.

