Науковці дослідили за допомогою телескопа екзопланету розміром із Землю: чи можливе там життя

Космічний телескоп NASA дослідив "Джеймса Вебба" екзопланету розміром із Землю. Але нові спостереження не виявив жодних ознак атмосфери на ній.

Про це свідчать дані нового дослідження, пише Science Alert.

Вчені стверджують, що не йдеться про кінець пошуку життя на інших планетах цієї сонячної системи. Адже деякі з яких перебувають в зоні, що сприяє наявності води та потенційного життя.

"Це не обов'язково кінець пошук. Але нам доведеться почекати й подивитися", - наголосила астрофізикиня Сара Сіґер.

Головний дослідник Томас Грін, астрофізик з Ames Research Center NASA каже, що відсутність атмосфери означає відсутність води та захисту від космічних променів. Щодо інших планет, які обертаються навколо невеликої і слабкої зірки Траппіст, "я був би більш оптимістичним стосовно наявності атмосфер на інших планетах, якби ця мала її", сказав Грін.

Науковці відкрили TRAPPIST-1, що налічує сім скелястих екзопланет, 2017-го році. Вони обертаються навколо червоної зірки М-карлика на відстані 40 світлових років від нас.

Якщо планети, що обертаються навколо ультрахолодних червоних карликів, такі як ця, "виявляться неуспішними, то нам доведеться чекати на планети, подібні до Землі, що обертаються навколо зорі подібної до нашого Сонця, що може тривати довгий час", вважає зазначила Сіґер з Массачусетського технологічного інституту.

Внутрішня планета системи Траппіст піддається сонячному випромінюванню в чотири рази більше, ніж Земля отримує від Сонця. Можливо, саме додаткова енергія є причиною відсутності атмосфери. Завдяки телескопу вперше виміряти температуру екзопланети: вна сягає 450 градусів за Фаренгейтом на бічній стороні планети, яка постійно обертається обличчям до своєї зірки.

Також мериканські та французькі вчені змогли виміряти зміну яскравості, коли внутрішня планета пересувалася за зіркою та оцінити, скільки інфрачервоного світла виділяє планета.

Зміна яскравості була незначною. Адже зірка Траппіст у понад 1000 разів яскравіша, ніж ця планета. Саме тому виявлення її Веббом "є самостійним великим кроком", повідомило Європейське космічне агентство.

Планується проведення більш детальних спостережень не тільки цієї планети, але і інших у системі Траппіст, кажуть науковці. Так, подальші дослідження можуть виявити атмосферу, навіть якщо вона не точно відповідає тій, що спостерігається на Землі, заявив Майкл Гіллон з університету Льєжу в Бельгії.

До слова,"Вебб" запустили 2021-го на спостережну позицію на відстані 1 млн миль. Телескоп вважають наступником "Габбла", який обертається навколо Землі більше трьох десятиліть. Раніше "Габбл" та космічний телескоп "Спітцер" досліджували систему Траппіста на наявність атмосфер, але без остаточних результатів.

"Це тільки початок, і те, що ми можемо дізнатися про внутрішні планети, буде відрізнятися від того, що ми можемо дізнатися про інші", — сказав Жульєн де Віт з MIT.

Нагадаємо, вчені змогли виявити одразу три невеликі кам'янисті планети на відстані в 100 світлових років від нас. Дві з них дуже схожі на Землю і можуть бути потенційно населеними світами. Третя планета також можливо має на поверхні рідку воду.

Читайте також: