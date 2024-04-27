Науковці почали випробування на людях індивідуальної вакцини від раку

У Великій Британії триває важливе випробування першої в світі "персоналізованої" мРНК-вакцини проти найнебезпечнішої форми раку шкіри – меланоми. Науковці розпочали останню стадію випробування. Вакцина мРНК-4157 (V940) є індивідуальною терапією – її склад змінюється відповідно до особливостей кожного пацієнта.

Про це повідомляє BBC.

Стів Янг, 52-річний чоловік із британського міста Стівенідж, якому в серпні 2023 року вирізали пухлину зі шкіри голови, є одним із перших пацієнтів, які спробували щеплення.

Стів Янг мав шишку на голові багато років, перш ніж зрозумів, що це рак. Він сказав, що діагноз був для нього "великим шоком".

"Я буквально провів два тижні, просто думаючи про те, що "ось воно", - сказав він.

мРНК-вакцина розроблена таким чином, щоб допомогти його імунній системі розпізнати та знищити будь-які залишкові ракові клітини.

Вакцина мРНК-4157 (V940) використовує ту ж технологію, що й вакцини проти Covid-19, і проходить тестування на останній стадії випробувань – III фази.

Для того, щоб персоналізувати вакцину, вчені за допомогою штучного інтелекту аналізують гени із зразка пухлини пацієнта. Результатом стає спеціальний ін’єкційний препарат, що відповідає особливостям злоякісного новоутворенню хворого. Надалі мРНК-4157 (V940) використовують у комплексі з іншими засобами.

"Це абсолютно індивідуально для пацієнта – ми не можемо дати цю вакцину наступному пацієнтові в черзі, оскільки це не спрацює. Ці речі надзвичайно технічні та точно створені для пацієнта", - каже докторка Хізер Шоу, дослідниця Університетського коледжу Лондона.

Вакцина створена, щоб відповідати унікальній генетичній сигнатурі пухлини окремого пацієнта, і працює, інструктуючи організм виробляти білки або антитіла, які атакують омаркери або антигени, виявлені лише на цих ракових клітинах.

Британська частина міжнародного випробування вакцини має на меті залучити принаймні 60-70 пацієнтів у Лондоні, Манчестері, Единбурзі та Лідсі.

Щоб забезпечити найкращий результат, пацієнти, які беруть участь у дослідженні, мали хірургічно видалити меланому високого ризику протягом останніх 12 тижнів.

Нагадаємо, продюсера, який помер вісім разів поспіль, порівняли з Росомахою за "регенеративні здібності".

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