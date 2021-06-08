Науковці пробудили після вічної мерзлоти стародавню мікроскопічну тварину

Коловертка навіть розмножилася після пробудження.

Вчені оживили після сплячки у вічній сибірській мерзлоті мікроскопічну тварину, якій може бути понад 24 тис. років.

Як повідомляє Сurrent Biology, сучасна наука віднесла її до виду коловерток.

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Зазначають, що найдавнішу коловертку вдалося не просто оживити, вона навіть розмножилася після пробудження. Дослідження дозволило вченим припустити, що деякі види тварин залишаються повністю життєздатними навіть після перебування в заморожуванні.

Результати попередніх досліджень показали, що цей вид тварин здатний успішно перебувати в стані криптобіозу. До цього вважалося, що в такому стані вони можуть зберігати життєві функції не більше10 років.

Нагадаємо, науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну. Люди, які споживають менше 5 фруктів та овочів на день, повідомили про високу поширеність симптомів хронічного безсоння.

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