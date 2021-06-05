Науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну

Безсонні ночі призводять до серйозного фізичного і психічного виснаження. Якщо у вас періодично виникають проблеми зі сном, не варто відразу бігти до аптеки за снодійним.

Протистояти безсонню можна додавши кілька продуктів до свого меню. Збільшення споживання фруктів та овочів може допомогти краще спати, особливо молодим жінкам.

Як повідомляє Freshplaza, таке дослідження провели науковці Мічиганського університету.

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Люди, які споживали менше 5 фруктів та овочів на день, повідомили про високу поширеність симптомів хронічного безсоння, причому більше третини розповіли про труднощі із засипанням або підтримкою сну принаймні три рази на тиждень, протягом трьох місяців або довше.

Згідно з дослідженням, жінки, які змогли збільшити споживання фруктів та овочів на три або більше порцій протягом трьох місяців, мали більше шансів поліпшити симптоми безсоння.

Серед фруктів та овочів, які сприяють сну, слід звернути увагу на апельсини, мандарини, виноград, банани, ківі, вишню, капусту, листя салату та моркву. Вони легко засвоюються, а ряд корисних речовин (від вітамінів до мелатоніну), роблять сон комфортнішим.

Нагадаємо, науковці визначили, скільки може прожити людина. Вчені розробили тест, який може за аналізом крові визначити загальний рівень фізіологічної стійкості організму.

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