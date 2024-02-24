Науковці розкрили таємницю “китайських драконів”: який вигляд вони мали (фото)

Ця рептилія була ідентифікована ще в 2003 році, але побачити її у “всій красі” раніше не вдавалося.

Дослідники з Шотландії, Німеччини, США та Китаю відтворили зовнішній вигляд п'ятиметрової водної рептилії, яку називають “китайським драконом”. Ця “допотопна” істота, яка належить до виду Dinocephalosaurus orientalis, населяла водойми на території сучасного Китаю у тріасовий період - близько 240 мільйонів років тому.

Як повідомили на сайті Національного музею Шотландії, ця рептилія була ідентифікована ще в 2003 році, але побачити її у “всій красі” раніше не вдавалося.

Допомогли дослідникам добре збережені скам'янілості диноцефалозавра, які було виявлено у провінції Гуйчжоу на півдні Китаю. Тіло рептилії було повністю зчленованим, тож це дозволило вченим вперше зобразити химерну довгу істоту в повному обсязі.

Диноцефалозавр східний мав 32 окремі шийні хребці і надзвичайно довгу шию, що робить його подібним на Tanystropheus hydroides - ще одну морську рептилію із середнього тріасу, рештки якої знаходять і в Європі, і в Китаї.

Обидві рептилії приблизно однакового розміру і мають кілька загальних рис черепа, включно із зубами типу "риб'яча пастка". Однак диноцефалозавр унікальний тим, що має набагато більше хребців як у шиї, так і в тулубі, що надає тварині набагато більш змієподібного вигляду.

Рептилія була добре пристосована до океанічного способу життя, про що свідчать ластоподібні кінцівки і залишки риб, які можна розгледіти в області шлунка.

"Ця знахідка дозволяє нам вперше побачити цю чудову довгу тварину в повному обсязі. Це ще один приклад дивовижного світу тріасового періоду, який продовжує спантеличувати палеонтологів", – сказав доктор Нік Фрейзер з відділу природничих наук у Національному музеї Шотландії.

Нагадаємо, раніше палеонтологи підтвердили, що дивні вм’ятини у дворі ресторану на південному заході Китаю залишили динозаври, які жили у ранньому крейдяному періоді.

Читайте також: