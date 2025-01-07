Науковці розробили точний атомний годинник, який може змінити правила ведення військових операцій

Китай створив атомний годинник, що працює автономно в польових умовах і досягає точності п’яти квадрильйонних часток секунди.

Китайські вчені створили годинник, який може кардинально змінити характер майбутніх військових конфліктів.

Про це пише South China Morning Post.

Цезієвий атомний годинник, висотою 1,5 метра та розміру, подібного до холодильника з одними дверцятами, можна завантажити на військовий вантажівка. Після тривалого транспортування, що включає поїздки через нерівні дороги та інші важкі умови, годинник все одно здатний зменшити невизначеність у вимірюванні часу до менш ніж однієї п’ятнадцятої квадрильйонної частини секунди.

Це досягнення колись вважалося неможливим, оскільки лише атомні годинники, що встановлюють міжнародний стандарт часу, можуть досягти такої точності, і всі вони є великими та потребують розміщення в захищених лабораторіях, щоб уникнути впливу зовнішніх факторів.

Точні системи вимірювання часу є основою сучасної війни. Вони дозволяють радарним системам, розташованим за тисячі кілометрів один від одного, працювати в унісон, виявляючи та відстежуючи хитромудрі невидимі стелс-літаки. Це також покращує якість сигналів в електронній війні та полегшує передачу великих обсягів даних.

Надзвичайно точні годинники можуть допомогти здійснити фантастичні технології, такі як об’єднання лазерів або мікрохвиль, випромінюваних різними бойовими платформами, в один смертоносний промінь, здатний знищити ворогів величезною енергією.

Атомний годинник NIM-TF3, виготовлений Національним інститутом метрології Китаю, може працювати автономно протягом тривалого часу без потреби в професійному обслуговуванні, що робить його ідеальним для використання в польових умовах.

Команда проєкту на чолі з професором Лінь Пінвеєм зазначила, що стабільність годинника досягла вражаючого рівня п’яти квадрильйонних часток секунди під час реальних випробувань.

Нагадаємо, шведський дослідник Фредерік Колтінг створив годинник, який не лише показує час, а й відліковує залишок життя, враховуючи здоров'я власника. Новинку уже охрестили "годинником смерті".

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