Науковці створили пристрій для схуднення, який не дозволяє людям широко відкривати рот

Науковці створили пристрій для схуднення, який не дозволяє людям широко відкривати рот

Користувачі Мережі розкритикували винахід і порівняли його з середньовічним знаряддям тортур.

Британські вчені та науковці з Нової Зеландії винайшли пристрій на основі магніту для боротьби з ожирінням: механізм не дозволяє людям відкривати рот широко для прийому твердої їжі.

Як пише The Guardian, пристрій кріпиться на зуби пацієнта за допомогою фіксуючих болтів, його може встановити стоматолог.

DentalSlim Diet Control - перший у світі внутрішньоротовий пристрій, що допомагає боротися з "глобальною епідемією ожиріння", переводячи людину на рідку дієту. Пацієнт, якому встановили механізм, зможе відкривати рот усього на 2 міліметри.

This photo from the University of Otago in #Dunedin shows a weight-loss device created by #NewZealand researchers that uses magnets to clamp a patient's jaw together -- hailing it as a new tool against #obesity despite critics likening it to an instrument of medieval torture. pic.twitter.com/azHIaOjLef — Alok Kumar (@dmalok) June 29, 2021

Винахід випробували на 7 жінках з ожирінням із Данідіна, які протягом двох тижнів дотримувалися низькокалорійної рідкої дієти. В середньому учасниці дослідження втратили за цей час 6,36 кілограма - це близько 5,1% маси тіла. Недоліками пристрою доброволиці вважають дискомфорт у ротовій порожнині і нерозбірливу мову.

За словами жінок, вони почувалися напружено, а життя "в цілому було менш задовільним". При цьому механізм не повністю виключає споживання заборонених продуктів. Так, одна з учасниць експерименту розтоплювала шоколад і вживала його в рідкому вигляді.

Нагадаємо, у Румунії встановили спортомат, що видає автобусні квитки за присідання. Місцеві жителі можуть заощадити 50 євроцентів.

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