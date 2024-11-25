Науковці відтворили зовнішність Діви Марії: не така, як на іконах

Художник використав штучний інтелект.
Обличчя Діви Марії Гваделупської реконструював художник Мігель Анхель Оманья Рохас з Мексики. Технологія на основі ШІ витратила тижні на аналіз зображень Марії, вивчаючи кожну деталь в її образі.
Про це пише DailyMail.
Автор реконструкції каже, що результати його роботи дають змогу нарешті побачити, який вигляд найвідоміша жінка мала в реальному житті.
Система штучного інтелекту змогла ідентифікувати ключові особливості обличчя Марії, як-от структуру обличчя, тон шкіри тощо, щоб відтворити реалістичний знімок.
"Це найбільш наближене зображення, яке зміг зробити штучний інтелект", — сказав Рохас.
Нагадаємо, нове дослідження Туринської плащаниці розкрило таємницю артефакту. Вчені використали нову технологію для визначення віку лляної тканини.
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