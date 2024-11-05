Науковці винайшли унікальний метод боротьби з хворобами, які переносять комарі

Дослідники Каліфорнійського університету в Ервайні знайшли незвичайний спосіб зменшення розповсюдження хвороб, що передаються комарами, таких як денге, жовта гарячка та вірус Зіка.

Про це повідомило видання BBC.

Дослідження показало, що самці комарів Aedes aegypti покладаються на слух для виявлення самок, орієнтуючись на звуки їхніх крил. Учені експериментально порушили слух самців, що призвело до того, що навіть через три дні спільного перебування у клітці, вони не змогли спаруватися із самицями.

Дослідження зосередилося на білку trpVa, що має вирішальне значення для слухової функції комарів. Мутовані комарі показали відсутність реакції на звуки, які зазвичай приваблюють самців.

В результаті, в той час як дикі самці активно спаровувалися та запліднювали майже всіх самок, глухі самці залишалися без пари. Як зазначили дослідники, ефект був "абсолютним", оскільки спарювання глухих самців повністю зупинилося.

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"Дослідження надає перший прямий молекулярний тест, який підтверджує, що слух дійсно не лише важливий для розмноження комарів, а й необхідний. Без здатності самців чути та акустично переслідувати самок комарі можуть опинитися на межі вимирання", — заявив доктор Йорг Альберт з Університету Ольденбурга.

Окрім цього, вчені вивчають ще один метод контролю комарів — випуск стерильних самців у зонах, де зафіксовані спалахи хвороб.

Незважаючи на свою роль у поширенні захворювань, комарі також є важливою частиною екосистеми, слугуючи їжею для риб, птахів, кажанів та жаб, а деякі з них виконують функцію запилювачів рослин.

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