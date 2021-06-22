Науковці виявили, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми

На планеті кожні 27,5 млн років відбувається стійке зростання геологічної активності.

Вчені підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми, які можна порівняти з вимиранням динозаврів. До наступного піку залишилося ще 20 мільйонів років.

Як пише Science Alert, про це повідомили геологи Нью-Йоркського університету.

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Дослідження стародавніх геологічних подій вказує на те, що на планеті спостерігається повільне, але стійке зростання геологічної активності приблизно кожні 27,5 млн років. У цих проміжках часу групувалося по вісім і більше подій, які змінювали світ.

Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще у 1920-х роках вчені припустили, що геологічний літопис має цикл у 30 мільйонів років. Однак досі невідома причина такої активності. Вчені лише припускають, що ці циклічні імпульси тектонічної активності і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектоніки плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і Галактиці. Прогнозується, що наступні глобальні зміни стануться не раніше, ніж через 20 млн років.

Нагадаємо, науковці розповіли, коли може настати кінець світу та що стане причиною. Найімовірнішим сценарієм знищення Землі є поглинання Сонцем.

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