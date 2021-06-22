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Науковці виявили, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми

Науковці виявили, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми

tsn.ua

На планеті кожні 27,5 млн років відбувається стійке зростання геологічної активності.

Вчені підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми, які можна порівняти з вимиранням динозаврів. До наступного піку залишилося ще 20 мільйонів років.

Як пише Science Alert, про це повідомили геологи Нью-Йоркського університету.

Дослідження стародавніх геологічних подій вказує на те, що на планеті спостерігається повільне, але стійке зростання геологічної активності приблизно кожні 27,5 млн років. У цих проміжках часу групувалося по вісім і більше подій, які змінювали світ.

Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще у 1920-х роках вчені припустили, що геологічний літопис має цикл у 30 мільйонів років. Однак досі невідома причина такої активності. Вчені лише припускають, що ці циклічні імпульси тектонічної активності і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектоніки плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і Галактиці. Прогнозується, що наступні глобальні зміни стануться не раніше, ніж через 20 млн років.

Нагадаємо, науковці розповіли, коли може настати кінець світу та що стане причиною. Найімовірнішим сценарієм знищення Землі є поглинання Сонцем.

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