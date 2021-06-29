Науковці виявили найбільшу за історію спостережень комету, розміром з Гаваї

Протягом наступних двох десятиліть дослідники зможуть спостерігати за цим небесним тілом.

Астрономи виявили комету, розміри ядра якої можуть досягати 200 кілометрів. Це в п'ять разів більше за Мангеттен і перевищує довжину острова Гаваї. Небесне тіло має назву C/2014 UN271.

Як повідомляє The New York Times, комета є найбільшою від усіх, які вченим доводилося коли-небудь бачити.

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C/2014 UN271 уперше виявили у 2014 році в ході вивчення динаміки розширення Всесвіту, коли астрономи наносили на мапу далекі галактики і зірки, що вибухають. Дослідники помітили більше 800 небесних тіл, які складалися з льоду і чиї орбіти були більші, ніж у Нептуна. З усіх знахідок найцікавішим виявився об’єкт UN271 2014.

By 2031, you may be able to spot the largest comet ever seen.



The last time it was here, modern humans had yet to evolve. The next time it comes around, who can say what will have come of our species. This may be the only chance we will get to see it. https://t.co/pXuX2TntPZ — The New York Times (@nytimes) June 29, 2021

Комета наразі перебуває на орбіті Нептуна. У наступному десятилітті небесне тіло переміститься у внутрішні райони Сонячної системи. Під дією сонячного світла більша частина льоду цього небесного тіла випарується, що надасть кометі світіння. У 2031 році C/2014 UN271 пролетить на відстані 1,6 мільярда кілометрів від Сонця і досягне орбіти Сатурна. Після цього комета попрямує до холодних околиць нашої Галактики.

Науковці зазначили, що C/2014 UN271 робить повний оберт навколо Сонця приблизно за три мільйони років. Протягом наступних двох десятиліть дослідники зможуть спостерігати за цим небесним тілом — комету буде видно в телескоп у всіх деталях. Учені практично повністю виключають ймовірність зустрічі C/2014 UN271 з будь-яким космічним кораблем.

Нагадаємо, науковці виявили, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми. На планеті кожні 27,5 млн років відбувається стійке зростання геологічної активності.

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