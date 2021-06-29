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Науковці виявили найбільшу за історію спостережень комету, розміром з Гаваї

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Науковці виявили найбільшу за історію спостережень комету, розміром з Гаваї

Протягом наступних двох десятиліть дослідники зможуть спостерігати за цим небесним тілом.

Астрономи виявили комету, розміри ядра якої можуть досягати 200 кілометрів. Це в п'ять разів більше за Мангеттен і перевищує довжину острова Гаваї. Небесне тіло має назву C/2014 UN271.

Як повідомляє The New York Times, комета є найбільшою від усіх, які вченим доводилося коли-небудь бачити. 

C/2014 UN271 уперше виявили у 2014 році в ході вивчення динаміки розширення Всесвіту, коли астрономи наносили на мапу далекі галактики і зірки, що вибухають. Дослідники помітили більше 800 небесних тіл, які складалися з льоду і чиї орбіти були більші, ніж у Нептуна. З усіх знахідок найцікавішим виявився об’єкт UN271 2014.

Комета наразі перебуває на орбіті Нептуна. У наступному десятилітті небесне тіло переміститься у внутрішні райони Сонячної системи. Під дією сонячного світла більша частина льоду цього небесного тіла випарується, що надасть кометі світіння. У 2031 році C/2014 UN271 пролетить на відстані 1,6 мільярда кілометрів від Сонця і досягне орбіти Сатурна. Після цього комета попрямує до холодних околиць нашої Галактики.

Науковці зазначили, що C/2014 UN271 робить повний оберт навколо Сонця приблизно за три мільйони років. Протягом наступних двох десятиліть дослідники зможуть спостерігати за цим небесним тілом — комету буде видно в телескоп у всіх деталях. Учені практично повністю виключають ймовірність зустрічі C/2014 UN271 з будь-яким космічним кораблем.

Нагадаємо, науковці виявили, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми. На планеті кожні 27,5 млн років відбувається стійке зростання геологічної активності.

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