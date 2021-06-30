Науковці виявили стародавній штам чуми, якому 5 тисяч років

Вчені знайшли нового претендента на роль "нульового пацієнта" з чумою.

У чоловіка, який помер понад 5 тисяч років тому на території сучасної Латвії, виявили найдавніший відомий штам хвороби.

Як пише BBC Україна, у кістках мисливця-збирача, знайдених на неолітичній стоянці Ріннюкалнс біля річки Салаца на півночі Латвії, знайшли сліди збудника чуми - бактерії Yersinia pestis.

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Рештки двох людей виявили у цьому місці ще у XIX столітті, але потім вони загубилися в антропологічній колекції у Німеччині до 2011 року. За допомогою подальших розкопок знайшли ще два поховання.

У ДНК прадавньої бактерії відсутня низка генів, які зробили чуму згодом значно небезпечнішою хворобою. 5300 років тому вона не могла передаватися через бліх, яких переносять щури та інші гризуни, тоді як бубонна чума, що спустошувала країни Євразії в історичні часи і зрідка досі зустрічається, поширюється саме у таких спосіб. Чоловік 20-30 років з Ріннюкалнса, судячи з аналізу його решток, помер від чуми, але похований він був так, як його співплемінники. Тобто те, що сталося з ним, вони не сприймали як щось екстраординарне.

"Найімовірніше, його вкусив гризун, він отримав первинне зараження Yersinia pestis й помер за кілька днів чи, можливо, за тиждень, від септичного шоку", - вважає доктор Бен Краузе-Кьора з Кільського університету в Німеччині. Три інші скелети, що захоронені поруч, слідів чуми не мають.

Фото: PA MEDIA

Нагадаємо, науковці виявили схожість між запаленням мозку від коронавірусу і хворобою Альцгеймера. Автори дослідження виявили молекулярні зміни в зовнішніх шарах кори головного мозку пацієнтів з COVID-19.

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