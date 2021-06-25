Науковці виявили схожість між запаленням мозку від коронавірусу і хворобою Альцгеймера

Автори дослідження виявили молекулярні зміни в зовнішніх шарах кори головного мозку пацієнтів з COVID-19.

Вчені виявили "безпомилкові ознаки" запалення і пошкодження мозку у пацієнтів, які померли за час пандемії від COVID-19. Дослідники відзначають, що ці запалення вкрай схожі на ті, що медичні працівники спостерігають у пацієнтів з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними захворюваннями.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, вчені порівнювали тканину мозку восьми пацієнтів, які померли від COVID-19, з тканиною мозку 14 людей, які померли від інших причин.

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Дослідники проаналізували 65 309 клітин лобової кори і бар'єрних клітин, а також їхні відповідні гени в кожному шарі кори. Вони виявили, що багато генів в мозку людей були пов'язані з запуском запалення. Вчені також виявили ознаки дистресу в нейронах кори головного мозку, області, яка контролює прийняття рішень, пам'ять і міркування.

Крім цього, автори дослідження виявили молекулярні зміни в зовнішніх шарах кори головного мозку пацієнтів з COVID-19, такі як підвищене придушення нейронів і обмежена активація нейронів. За словами дослідників, подібні зміни спостерігаються у людей з хворобою Альцгеймера.

Більш того, дослідники виявили, що мозок, уражений коронавірусом, містить більше Т-клітин. Ці імунні клітини патрулюють організм на предмет патогенів та з'являються в набагато меншій кількості в здоровому мозку.

"Ймовірно, що у багатьох пацієнтів з COVID-19, особливо у тих, хто демонструє неврологічні проблеми, є ці маркери запалень, які ми спостерігали. Наші результати можуть допомогти пояснити мозковий туман, втому і інші неврологічні і психіатричні симптоми тривалого коронавірусу", - пишуть вчені.

Нагадаємо, італійський прем'єр назвав "неадекватною" COVID-вакцину від Sinovac, якою щеплюють в Україні. Він також припустив, що російську розробку Sputnik V ніколи не схвалять в Європі.

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