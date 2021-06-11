Науковці виявили спосіб боротьби з лихоманкою денге: кількість хворих знизилася на 77%

Вченим не тільки вдалося значно знизити кількість випадків зараження вірусом, але і не допустити важкого перебігу хвороби.

Команда дослідників намагається зупинити поширення лихоманки денге. У світі щорічно реєструють до 400 мільйонів випадків інфікування. Вчені провели експеримент, у рамках якого заразили комарів бактеріями вольбахіями і випустили комах.

У результаті число випадків зараження вірусом денге знизилося на 77%, повідомляє ВВС.

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Вольбахія не завдає шкоди комару, але оселяється в тих же частинах організму комахи, куди зазвичай потрапляє вірус денге. Між бактерією і вірусом починається конкуренція за ресурси, що ускладнює процес розвитку останнього. Тому укус зараженого вольбахією комара з меншою ймовірністю призведе до інфікування денге.

Для проведення дослідження вчені використали 5 мільйонів яєць комарів, інфікованих вольбахією. Процес вирощування зараженої популяції зайняв дев’ять місяців. Експеримент відбувався у місті Джок’якарта на острові Ява в Індонезії. Населений пункт розділили на 24 зони і комарів випустили тільки в половині з них. Однак досвід виявився настільки успішним, що комах вирішили випустити в усьому місті. Зараз проєкт розширюють на прилеглі райони з метою повного викорінення лихоманки денге в цьому регіоні.

Кількість людей, які потребують госпіталізації, скоротилася на 86%. Професор охорони здоров’я та медицини Бостонського університету Девід Гамер відзначив величезний потенціал цього методу для викорінення інших хвороб, які також передаються через укус комара: вірусу Зіка, жовтої лихоманки і лихоманки чикунгунья.

Ще пів століття тому про лихоманку денге не чув практично ніхто, однак у наступні роки кількість випадків захворювання різко зросла. Денге викликає сильний біль у м’язах і кістках, підвищення температури тіла до 40°С, озноб, висипання, набряки, нудоту і запаморочення.

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