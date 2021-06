Науковці виявили в центрі Чумацького Шляху зірку, яка в сто разів більша за Сонце

VVV-WIT-08 / The Guardian

Це не перша зафіксована вченими мерехтлива зірка.

Спеціалісти Кембриджського університету виявили мерехтливу зірку, яка в сто разів більша за Сонце.

Як повідомляє The Guardian, спостерігаючи за нею за допомогою телескопа Vista в обсерваторії Чилі, команда вчених помітила, що за кілька сотень днів гігантська зірка, що перебуває на відстані 25 тисяч світлових років від Землі, потьмяніла на 97%, а потім поступово повернулася до колишньої яскравості.

Астрономи припускають, що затемнення було викликано планетою або зіркою-компаньйоном, яка блокувала світло гігантської зірки. Телескоп Vista спостерігав за мільярдом зірок протягом десяти років в пошуках небесних тіл, які розрізнялися б по яскравості. Зірки, які не підходять під встановлені критерії, вчені називають об'єктами "what is this" (WIT), що в перекладі з англійської буквально означає "що це таке". Останнє відкриття команди отримало найменування VVV-WIT-08.

Згідно з даними астрономів, опублікованими в звітах Королівського астрономічного товариства, світло виявленої зірки могла затулити тінь гігантського небесного тіла, радіусом не менше однієї четвертої відстані від Землі до Сонця. Це не перша зафіксована вченими мерехтлива зірка. Складно сказати, коли VVV-WIT-08 знову потьмяніє, але астрономи вважають, що це станеться в найближчі 20-200 років. Вчені впевнені, що чим більше подібних небесних тіл вони виявлять, тим краще зможуть зрозуміти їхнє походження і природу.

