Науковці вперше побачать шматок астероїда: до Землі наближається апарат із зразком породи

Капсула з дорогоцінним вантажем приземлитися в пустелі Юта на території США.

До Землі наблизився космічний апарат OSIRIS-Rex, який завершує семирічну місію NASA і вперше в історії людства доставить науковцям зразки породи із астероїда.

Як повідомляє CNN, приземлення капсули із дорогоцінним вантажем NASA транслюватиме в прямому ефірі о 10 ранку за східним часом (тобто о 17:00 за Києвом) у неділю, 24 вересня.

Капсула увійде в атмосферу Землі та приземлитися в пустелі Юта на території США.

Дорогоцінний вантаж буде доставлено до стерильної кімнати, щоб переконатися, що зразок надійно захищений від сторонніх впливів. Фактичний вміст буде відкрито 11 жовтня.

Як відбувалася місія NASA

Зонд OSIRIS-REx відправився у політ 8 вересня 2016 року, щоб вперше в історії людства отримати зразок з навколоземного астероїда та доставити його на нашу планету.

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Космічний корабель розміром з вантажний фургон прибув на орбіту навколо астероїда Бенну в грудні 2018 року, зробивши фото цієї космічної скелі, яка, по суті, виявилася купою уламків, що утримується силою тяжіння.

Коли OSIRIS-REx наблизився, щоб зібрати зразок, виявилося, що поверхня астероїда схожа на яму з пластиковими кульками, які могли б поглинути космічний корабель, якби він швидко не відступив.

Зрештою зразок породи вдалося отримати і тепер починається нова сторінка досліджень. Аналіз гірських порід і ґрунту може привести до нових уявлення про початок нашої Сонячної системи, а також про склад навколоземних астероїдів, які одного дня можуть зіткнутися з нашою планетою.

Скинувши капсулу з парашутом, OSIRIS-REx продовжить свій рух, вирушаючи в нову подорож для дослідження астероїда Апофіс.

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня 2022 року було здійснено першу спробу в історії людства відхилити астрономічний об'єкт із його орбіти. Після влучного удару керованого космічного апарата астероїд Діморфос змінив траєкторію свого польоту.

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