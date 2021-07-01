Вчені з'ясували, які вакцини можуть роками захищати від коронавірусу

Це буде актуально тільки, якщо не з'являться нові значні мутації.

Вакцини від коронавірусу компаній-виробників Pfizer/BioNTech і Moderna можуть захищати від інфекції, принаймні, від існуючих варіантів COVID, кілька років або навіть все життя.

Про це йдеться в новому дослідженні під керівництвом вчених з університету Вашингтона в Сент-Луїсі, пише The New York Times.

Фахівці вважають, що більшість пацієнтів, які отримали мРНК-вакцину, ними є Pfizer, Moderna, надалі не потребуватимуть ревакцинації, якщо у нинішнього коронавируса не будуть з'являтися значні мутації. Водночас тим, хто перехворів коронавірусом, а після щепився, ймовірно, не знадобиться декілька доз навіть в разі значної мутації вірусу.

Науковці пояснюють, що після зараження або вакцинації в лімфатичних вузлах особлива структура - так званий гермінативний центр, де розташовані B-лімфоцити, які відіграють значну роль в забезпеченні імунітету. Чим ширший їхній діапазон і чим довше цим клітинам доводиться бути залученими, тим більша ймовірність, що вони зможуть перешкоджати новим мутацій вірусу.

Команда вченого доктора Алі Еллебеді з'ясувала, що через 15 тижнів після першої дози вакцини Pfizer / BioNTech гермінативний центр все ще перебував на достатній активній стадії у всіх 14 учасників дослідження. А кількість клітин імунологічної пам'яті, які визначають коронавірус, не зменшилася.

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Як відзначають фахівці, зазвичай гермінативні центри "перебувають на піку" через один-два тижні після імунізації, а потім слабшають. Автори статті зауважили, що ці результати говорять про те, що переважна більшість вакцинованих людей будуть захищені в довгостроковій перспективі - "принаймні, від існуючих варіантів" коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з дослідженням вчених Оксфордського університету, попереднє зараження коронавірусом не обов'язково захищає від COVID-19 у довгостроковій перспективі. Пацієнти, що одужали, можуть захворіти вдруге уже через шість місяців, тому їм все рівно треба вакцинуватися.

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