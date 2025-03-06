Науковці заявили, що чоловіки закохуються вдвічі швидше, ніж жінки: як це відбувається

У дослідженні взяли участь люди віком від 18 до 25 років.

Нове дослідження показало, що чоловіки закохуються майже вдвічі швидше, ніж жінки.

Про це пише New York Post.

Науковці Австралійського національного університету опитали 808 молодих людей із 33 різних країн, щоб виявити відмінності між статями, коли справа доходить до романтики.

Результати показали, що в середньому чоловікам потрібно трохи більше чотирьох тижнів, щоб закохатися по вуха, в той час як жінки рухаються набагато повільніше.

"Середній показник розвитку кохання у жінок становив 1,92 місяця після початку романтичних стосунків, тоді як у чоловіків – 0,98 місяця, що свідчить про те, що чоловіки закохуються приблизно на місяць раніше, ніж жінки", - зазначають дослідники у своїй статті, опублікованій в журналі Biology of Sex Differences.

Чоловіки не лише закохуються набагато швидше, ніж жінки, вони також закохуються частіше. Опитані чоловіки були закохані в середньому 2,6 рази, тоді як жінки – 2,3 рази.

Всі учасники дослідження були у віці від 18 до 25 років.

Враховуючи те, що середній учасник вже був закоханий декілька разів, попри свій відносно молодий вік, дослідження свідчить про те, що романтичне кохання є досить поширеним явищем. Багато хто з молодих людей, ймовірно, закохуватиметься ще декілька разів протягом свого життя.

Тим часом, дослідження виявило, що в той час як чоловіки закохуються частіше і швидше, жінки, швидше за все, відчувають сильніші почуття, коли вони врешті-решт роблять це.

"Жінки мають вищу інтенсивність романтичного кохання, вищу прихильність і вищу нав'язливість думок про кохану людину, ніж чоловіки", - заявляють вчені. "Чоловіки закохуються раніше, ніж жінки, тому що чоловічий фітнес-ландшафт надає перевагу кількості потенційних партнерів над якістю, тоді як для жінок все навпаки. Все це узгоджується зі статевою різницею у виборі партнера, коли жінки більш перебірливі, ніж чоловіки".

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