Науковці зі США назвали програми, які можуть прослуховувати користувачів навіть з вимкненим мікрофоном

Науковці зі США назвали програми, які можуть прослуховувати користувачів навіть з вимкненим мікрофоном

Науковці Університету Вісконсін-Медісон вивчили, які програми прослуховують користувачів навіть при вимкненому мікрофоні.

Автор дослідження Кассем Фаваз зазначив, що це програми на базі iOS, Android, Windows та Mac.

Про це повідомляють на сайті американського університету.

Вчені проаналізували 223 програми відеоконференцій, серед яких Zoom, Slack, MS Teams/Skype, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, WhereBy, GoToMeeting, Jitsi Meet, Discord та інші. Деякі з них іноді збирають аудіо дані навіть при вимкненому мікрофоні, а частина з них доставляє дані на свій сервер.

"У переважній більшості випадків, коли ви відключаєте запис, ці програми не відмовляються від доступу до мікрофона. Це проблема. Коли ви відключені, ви не очікуєте, що ці програми збиратимуть дані", - пояснив Кассем Фаваз.

Таким чином у компаній може бути дані, що їхні користувачі роблять у конкретний момент: готують їжу, слухають музику і так далі. Команда змогла визначити фонову активність на основі цих звуків із середньою точністю 82%.

Дослідники вважають, що вирішити проблему можна за допомогою легкодоступних програмних перемикачів або навіть апаратних перемикачів, які дозволять користувачам вручну вмикати та вимикати свої мікрофони.

Нагадаємо, найбільший у світі виробник підшипників SKF 22 квітня заявив про те, що він йде з Росії.

Читайте також: