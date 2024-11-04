Науковці знайшли докази "помсти ворони": птахи ображаються довше, ніж люди

Ворони можуть ображатися на людей, які їх образили або погрожували їм, протягом 17 років.

Про це пише Daily Star.

Орнітологи стверджують, що птахи або не здатні, або не бажають відпускати спогади про погрози. Експерти наполягають, що ворони використовують свій напрочуд добрий розум, щоб роками мстити будь-кому чи чомусь, що посміло їх скривдити.

Їхні місії помсти призвели до того, що мешканці деяких міст почали реєструвати напади розлючених ворон. Професор Джон Марзлуфф, вчений-еколог з Вашингтонського університету, каже, що зібрав докази існування "ворон-месників" після того, як 2006 року піддав птахів неприємному інциденту в стилі Геловіна, щоб побачити, як вони відреагують.

Університетський бос одягнув маску людожера і спіймав сімох ворон у сітку, прикріпивши до птахів ідентифікаційні стрічки. Він швидко відпустив їх на волю неушкодженими, але сказав, що натовпи травмованих птахів накинуться на нього, якщо побачать його в такому ж костюмі в кампусі.

Марзлуфф поділився: "Виявляється, у птахів є ділянка мозку, аналогічна мигдалині ссавців... Ділянка мозку хребетних, де зберігаються негативні асоціації у вигляді спогадів. Птахи дуже, дуже добре помічають наші дії... Те, що вони приділяють стільки уваги людям, було для мене однією з найдивовижніших речей у моїй роботі з ними".

Одного разу професора "насварили" 47 з 53 ворон, з якими він зіткнувся після свого експерименту. Він помітив, що вони все ще націлювалися на нього через сім років, і лише з 2013 року кількість агресивних "кігтів", спрямованих на нього, почала зменшуватися.

Лише під час однієї прогулянки у вересні минулого року – через 17 років після експерименту – не було зафіксовано жодного лайливого вигуку. Зараз професор готується до публікації даних свого дослідження про "гангстерських" ворон.

Нагадаємо, батько з донькою розшифрували "сигнал прибульців" з Марса. Сотні науковців півтора року намагалися розгадати цю таємницю, але їхні спроби були марними.

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