Науковці знайшли нове джерело токсичного мікропластику: воно повсюди

Дослідники вважають, що цей продукт недостатньо вивчений і може бути найбільшим джерелом мікропластику.

Більш ніж 150 років тому людство винайшло пластик, і відтоді він перетворився на глобальну проблему. Крихітні частинки мікропластику вже виявили у воді, ґрунті, повітрі, людському організмі та навіть у диханні морських тварин. Досі основними джерелами цього забруднення вважали пластикові пляшки, пакети та синтетичний одяг. Однак нове дослідження показує, що ми весь цей час не брали до уваги ще один масовий, але маловивчений фактор забруднення – фарбу.

Про це пише Daily Mail.

Дослідження науковців з Університету Торонто свідчить про те, що фарба може бути одним із найпоширеніших джерел мікропластику. Адже вона покриває будівлі, дороги, транспорт, кораблі та безліч інших поверхонь по всьому світу.

Співавторка дослідження докторка Зої Діана зазначає, що ця проблема залишається малодослідженою, попри те, що фарба оточує нас буквально всюди. З часом вона зношується, відшаровується та руйнується, утворюючи мікроскопічні частинки, які потрапляють у довкілля.

Чим небезпечний мікропластик із фарби?

Мікропластик – це пластикові фрагменти діаметром менше ніж 5 мм, невидимі неозброєним оком. Попередні дослідження показали, що такі частинки можуть бути токсичними для живих організмів, спричиняючи, зокрема, запальні процеси та навіть розвиток раку.

Фарба розпадається на мікропластик унаслідок:

механічного впливу (зішкрібання, шліфування, очищення);

природного зношування (сонце, вітер, дощ);

процесів нанесення, використання та утилізації.

Науковці виявили, що лише за останні 20 років у світі було опубліковано всього 62 наукові статті, присвячені мікропластику у фарбі. Це свідчить про значну прогалину в дослідженнях.

Виявилося, що в середньому фарба містить близько 37% пластику, але досі багато хто не усвідомлював цього. Дослідники закликають до глибшого вивчення питання: необхідно зрозуміти джерела мікропластику, його концентрацію у довкіллі та потенційний вплив на екосистеми та здоров’я людей.

Науковці наголошують на потребі розробки нових екологічних підходів до виробництва фарб, щоб зменшити їхній негативний вплив на довкілля. Адже мікропластик – це не лише глобальна проблема, а й загроза майбутнім поколінням.

Нагадаємо, раніше вчені забили на сполох через те, що забруднення мікропластиком вже торкнулось навіть найвіддаленіших куточків планети: частинки пластику були виявлені у снігу в Антарктиді.