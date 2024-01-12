Науковці знайшли скам'янілу шкіру істоти, яка жила за 45 млн років до перших динозаврів

Дослідники і гадки не мають, кому саме вона належала.

Палеонтологи виявили скам'янілу шкіру невідомої істоти, яка жила щонайменше за 45 мільйонів років до перших динозаврів.

Про це пише IFLScience.

Хоча науковцям більше нічого не відомо про тварину, якій належить шкіра, а також про сім зліпків того ж віку, це рекордне відкриття допомагає розкрити ранню еволюцію шкіри.

Шкіра погано кам'яніє, тому виявлення шкіри палеозойського періоду (539–252 мільйони років тому) настільки малоймовірне, що небагато мисливців за копалинами навіть мріють про це.

Тим не менш, це вдалося палеонтологам-аматорам, Біллу та Джулі Мей, які знайшли її в системі вапнякових печер Річардс Спур в Оклахомі. Вважається, що тварина впала в те, що на той час вже було печерою, і поєднання низького рівня кисню, глинистих відкладень та просочування нафти зберегло шкіру.

Скам'яніла шкіра невідомої істоти / Фото: Current Biology/Mooney et al

"Інколи ми отримуємо виняткову можливість заглянути вглиб часу", - сказав у своїй заяві Ітан Муні, аспірант Університету Торонто. Муні отримав честь отримати завдання вивчити цей зразок та інші м'які тканини з печер, будучи студентом. "Подібні відкриття можуть справді збагатити наше розуміння та сприйняття цих тварин-першопрохідців".

Повідомляється, що шкіри вціліло не так вже й багато – розміром менше нігтя. Її галькова поверхня нагадує крокодилячу шкіру, але в неї також є шарнірні ділянки, подібні до тих, які спостерігаються у змій і безногих ящірок.

Хоча шкіра збереглася, від істоти не залишилося ні кісток, ні зубів, тому дослідники не можуть визначити точний вид. Цілком можливо, що він ніколи не був науково описаним.

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Муні каже, що це відкриття все ще показує, наскільки древніми є аспекти шкіри сучасних рептилій. "Епідерміс був критично важливим елементом виживання хребетних на суші", - сказав він. "Це найважливіший бар'єр між внутрішніми процесами організму та суворим зовнішнім середовищем".

Система печер, в якій була знайдена шкіра, є найбагатшим у світі джерелом наземних палеозойських скам'янілостей: сотні тисяч кісток збереглися завдяки тому самому незвичайному поєднанню факторів.

Нагадаємо, у Бельгії знайшли реліквію зі стародавнього римського міста Помпеї. На мармуровій дошці зображені рельєфи, що зображують землетрус, що стався в Помпеях 62 року до нашої ери.

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