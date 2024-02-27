Наукові дані можуть втратити: місія корабля "Одіссей" на Місяць буде перервана через аварію

Корабель здійснив посадку у ніч проти 23 лютого, але перекинувся на бік.

Intuitive Machines, приватна компанія, яка розробила космічний апарат "Одіссей", заявила, що через аварію місія на Місяці завершиться за п'ять днів, а не за сім-десять, як очікувалося.

Про це пише The Guardian.

Інженери з управління польотом очікують на втрату зв'язку з приватним американським місячним кораблем у вівторок, 27 лютого.

Ще невідомо, скільки наукових даних може бути втрачено внаслідок інциденту.

Прогноз компанії про передчасне завершення місії з'явився після того, як з'явилися нові подробиці про скорочені варіанти випробувань та людські помилки, які призвели до відмови в польоті далекомірів з лазерним наведенням космічного корабля перед його приземленням минулого четверга.

Запланована посадка "Одіссея" на Місяць

Представник Intuitive Machines заявив, що втрата далекомірів відбулася через рішення компанії відмовитися від передпускових випробувань лазерної системи, щоб заощадити час і гроші під час передпольотних перевірок "Одіссея" у Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді.

"Звичайно, ми могли щось зробити, щоб перевірити його і справді запустити. Це вимагало б дуже багато часу та грошей, — сказав Reuters у суботу Майк Гансен, керівник відділу навігаційних систем компанії. — Отже, це був ризик для компанії, який ми визнали і пішли на цей ризик".

У п'ятницю компанія Intuitive Machines повідомила, що лазерні далекоміри, призначені для передавання свідчень висоти та швидкості руху в автономну навігаційну систему "Одіссея", виявилися непрацездатними, оскільки інженери компанії не подбали розблокувати запобіжний вимикач лазерів перед запуском 15 лютого. Запобіжник, аналогічний запобіжному вимикачу вогнепальної зброї, можна вимкнути лише вручну.

Апарат "Одіссей" на Місяці / Фото: Space.com

Збій у далекомірі, виявлений лише за декілька годин до фінального зниження, змусив авіадиспетчерів імпровізувати експериментальний обхідний шлях, щоб уникнути катастрофічної аварійної посадки.

Гансен, інженер, який розробив "латку" для програмного забезпечення, сказав, що компанії ще доведеться визначити, чи могло імпровізоване навігаційне рішення, в якому використовувалася експериментальна система NASA на посадковому модулі, бути фактором, що вплинув на бічне відхилення космічного корабля.

Компанія заявила під час свого першого брифінгу після приземлення в п'ятницю, що "Одіссей" зачепився нижньою частиною однієї зі своїх шести посадкових опор за нерівну місячну поверхню під час останнього спуску і перекинувся, зупинившись горизонтально, мабуть, спираючись на камінь.

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Керівники Intuitive Machines припустили, що швидкість руху космічного корабля під час приземлення, що приблизно вдвічі перевищує очікувану, могла стати причиною зіткнення. Але залишалося незрозумілим, чи могло використання оригінальних лазерних далекомірів змінити ситуацію.

У будь-якому разі бічне положення "Одіссея" суттєво обмежувало кількість впливу сонячного світла на його сонячні панелі, необхідного для заряджання батарей. Більше того, дві його антени були спрямовані до землі, що ускладнювало зв'язок із посадковим модулем.

Керівники Intuitive Machines заявили тоді, що інженерним командам потрібно більше часу, щоб оцінити, як це вплине на місію загалом.

В оновленні, опублікованому в понеділок, компанія з Г'юстона повідомила: "Польотні диспетчери мають намір збирати дані доти, доки сонячні панелі посадкового модуля не припинять піддаватися впливу світла. Ґрунтуючись на становищі Землі та Місяця, ми вважаємо, що диспетчери польоту продовжать зв'язок із "Одіссеєм" до ранку вівторка — через п'ять днів після приземлення".

NASA, що має на борту корабля декілька дослідницьких інструментів, заявила, що ці корисні навантаження розраховані на роботу протягом семи днів на сонячній енергії, перш ніж сонце зайде над посадковим майданчиком біля південного полюса Місяця.

Керівники компанії повідомили журналістам у п'ятницю, наступного дня після приземлення "Одіссея", що його корисне навантаження зможе функціонувати близько дев'яти чи 10 днів за "найкращого сценарію".

Акції Intuitive Machines у понеділок упали на 35%.

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Попри неідеальне приземлення, "Одіссей" став першим космічним кораблем США, що приземлився на Місяць відтоді, як остання пілотована місія NASA "Аполлон" на місячну поверхню привела туди астронавтів Джина Сернана та Гаррісона Шмітта 1972 року.

Це також було перше висадження на Місяць комерційного космічного корабля, а також перша посадка на Місяць в рамках програми NASA "Артеміда", метою якої є повернення астронавтів на природний супутник Землі цього десятиліття, перш ніж Китай приземлить там свій власний пілотований космічний корабель.

Intuitive Machines заявила, що витратила близько 100 мільйонів доларів на посадковий модуль та отримала 118 мільйонів доларів від NASA в рамках програми агентства Commercial Lunar Payload Services, малобюджетної спроби стимулювати конкурентоспроможні комерційні польоти на Місяць.

Нагадаємо, європейський супутник згорів над Тихим океаном. Він перебував у космосі майже 30 років.

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