Науковиця вирощує чоловічі геніталії в лабораторії через кризу – подробиці

За словами експертів, чоловіча фертильність перебуває в кризі.
Науковці створили крихітні яєчка в лабораторії, що спричинило побоювання, що це може зробити чоловіків непотрібними в майбутньому.
Про це пише Daily Star.
Докторка Нітцан Гонен, ізраїльська вчена, створила геніталії з клітин, вилучених у мишей. Але вона каже, що сподівається, що протягом п'яти років зможе створити людські версії, здатні виробляти сперму.
Гонен, яка очолює лабораторію визначення статі в Бар-Ілані в Ізраїлі, каже, що її мета не в тому, щоб зробити чоловіків зайвими з точки зору репродукції, а в тому, щоб допомогти подолати глобальну кризу чоловічої фертильності.
Вона сказала: "Люди завжди запитують мене, чи не є метою моєї роботи одного дня позбутися чоловіків. Ні, безумовно, ні, нам потрібні їхні хромосоми – ми повинні їх зберегти".
Мама чотирьох дітей каже, що її робота допоможе тим чоловікам, які не можуть виробляти сперму і не можуть стати батьками, а не буде використовуватися як спосіб завести дитину без чоловіка.
Нітцан використовувала п'ятиденних мишей для створення органоїду яєчка – мікроскопічної версії органу. Вона додала гормони і живильне середовище, щоб спробувати відтворити середовище яєчок, і була приголомшена результатами.
У майбутньому докторка планує створювати органоїди, використовуючи людські зразки.
Її бачення полягає в тому, щоб виростити органоїди яєчок з біоптатів дітей, хворих на рак, і виростити фертильні сперматозоїди у пробірці.
Гонен сподівається, що протягом п'яти років вона вдосконалить цю методику, що дозволить їй вирощувати мініатюрні яєчка з крихітного клаптика шкіри, взятого у безплідного чоловіка.
Це сталося після попереджень про те, що вся людська раса може опинитися в небезпеці, якщо якість чоловічої сперми не покращиться.
Крістофер Барратт, професор репродуктивної медицини в Університеті Данді і член ради Всесвітньої організації охорони здоров'я з аналізу сперми, сказав: "Чоловіча фертильність переживає кризу, і якщо ми нічого не зробимо з цим, людська раса опиниться в повному безладі".
Дослідження показали, що в період від 1973 до 2018 року концентрація сперми падала на 1,2% на рік, а після 2000 року – на тривожні 2,6% на рік.
Він додав: "Знижується не лише кількість сперматозоїдів, тобто загальна кількість сперматозоїдів в еякуляті, але й концентрація сперматозоїдів, або кількість сперматозоїдів на мілілітр, а також якість сперматозоїдів [тобто такі фактори, як те, наскільки добре вони рухаються]. Раніше ми говорили, що в 99% випадків, якщо пара намагається зачати дитину, то це, як правило, пов'язано з проблемами у жінки; але тепер ми говоримо, що це, швидше за все, пов'язано з чоловіком".
Нагадаємо, антивіковий препарат "святого Грааля" подовжує життя на 25% і запобігає раку. Щурів, які брали участь у дослідженні, охрестили "супермодельними бабусями".
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