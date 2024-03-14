Науковий прорив: вчені наблизилися до створення синтетичного життя

Такий прорив дає можливість вченим вивчити найбільш ранні еволюційні стадії життя.

Вчені створили молекулу РНК, яка копіює інші типи РНК, що наближає науку до створення умов раннього земного життя в лабораторії.

Про це пише Futurism.

Під час експерименту вдалося створити лабораторну молекулу РНК, яка змогла точно скопіювати інші, що призвело до функціонування ферменту. Такий прорив дає можливість вченим вивчити найбільш ранні еволюційні стадії життя.

Очільник інституту та співавтор дослідження Джеральд Джойс каже, що хоча створена молекула ще не самовідтворюється, вона вже є величезним кроком до створення життя в лабораторії.

Якщо в підсумку вченим вдасться створити РНК, яка буде самовідтворюватися, тоді вона може називатися життям.

"Саме таким шляхом життя може виникнути в лабораторії. Та й, у принципі, де завгодно у всесвіті", — коротко зазначив він.

Якщо ж дослідникам все ж таки вдасться створити штучне життя в лабораторії, прорив обов'язково порушить етичні питання, пов'язані з синтетичними формами життя.

Раніше стало відомо, що вчені з американського Університету Тафтса представили спосіб виробництва масової клітинної жирової тканини для використання в харчових продуктах. Вони опанували новий метод вирощування продукту, що схожий на жир тваринного походження, що дозволить доповнити штучне м'ясо штучними жирами, тобто отримати сало.

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