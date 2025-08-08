Науковці б’ють на сполох: чому кити припинили співати

Горбатий кит

Абсолютна тиша в океані налякала науковців, адже найбільші істоти нашої планети, сині кити, припинили співати. Цей феномен був зафіксований дослідниками з Науково-дослідного інституту акваріума Монтерей-Бей, які протягом шести років спостерігали за поведінкою китів біля узбережжя Каліфорнії.

Про це пише T4.

Використовуючи підводні мікрофони, відомі як гідрофони, вчені виявили, що співи синіх китів скоротилися майже на 40 відсотків. Ці потужні, низькочастотні звуки, що використовуються для навігації, пошуку партнерів і спілкування в групі, стали помітно рідшими.

Причина цієї тривожної тиші криється в зміні клімату, а точніше — у так званих «морських хвилях спеки». Однією з найруйнівніших була подія, відома як «Блоб», яка тривала з 2013 по 2016 рік. Це аномальне підвищення температури океану на понад 2°C спустошило популяції криля та анчоусів — основного джерела їжі для синіх китів.

За словами океанографа Джона Райана, «це як намагатися співати, коли ти голодний». Зменшення кількості криля, а також його розсіяння через порушення звичайних течій, змусило китів витрачати всю свою енергію на пошуки їжі, а не на соціальні взаємодії та розмноження. Це також призвело до цвітіння токсичних водоростей, що спричинило наймасштабніше отруєння морських ссавців в історії.

Ситуація біля узбережжя Каліфорнії виявилася не поодиноким випадком. Подібна тиша була зафіксована і в інших частинах світу, зокрема в південній частині Тихого океану та біля берегів Нової Зеландії.

Горбаті кити, з їхнім різноманітним раціоном та стійкістю до складних умов, продовжували співати як завжди. Але сині кити та фінвали, які майже виключно покладаються на криль, співали набагато рідше, ніж у минулі роки.

Дослідниця Дон Барлоу з Інституту морських ссавців Університету штату Орегон підтвердила National Geographic, що під час «Кляпи» кількість криків, пов’язаних з годуванням і розмноженням, різко знизилася. За її словами, сині кити є «вартовими» океану, і їхня поведінка відображає стан усієї екосистеми. На відміну від них, горбаті кити, що мають різноманітніший раціон, менше постраждали і продовжують співати. Таким чином, зникнення співу синіх китів є тривожним сигналом про глибшу кризу, що розгортається в наших океанах, підкреслюючи, як зміна клімату впливає на найвразливіші види та цілі екосистеми.

