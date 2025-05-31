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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Науковці добули цінну інформацію з мозку стародавніх людей

Цей новий метод може відкрити нові перспективи у вивченні стародавнього харчування, хвороб і навіть еволюційних зв'язків.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дослідження давнього мозку

Дослідження давнього мозку / © Оксфордський університет

Науковці Наффілдського факультету медицини Оксфордського університету зуміли вилучити та ідентифікувати білки із тканини мозку стародавніх людей. Для цього вони використали тіла людей, похованих на цвинтарі робітничої колонії у вікторіанську епоху (19 століття).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Оксфордського університету.

Раніше під час археологічних досліджень науковці мали можливість вивчати тільки біологічний матеріал, який вилучали з кісток і зубів.

Однак внутрішні органи містять близько 75% людських білків, а кістки — менше ніж 10%, що серйозно обмежувало можливість науковців достовірно дізнатися, як функціонував організм давніх людей, які хвороби у них були та яким було їхнє харчування.

Команда науковців Оксфордського університету використала сечовину, щоб зруйнувати клітинні мембрани і вивільнити білки з тканин для аналізу. Після цього учені застосували новий метод, який включав рідинну хроматографію, мас-спектрометрію та високопольну асиметричну хвильову спектрометрію іонної рухливості.

Внаслідок цього лише з 2,5 міліграмів стародавньої тканини мозку дослідники ідентифікували понад 1200 унікальних білків — найбільш різноманітний набір, який будь-коли вилучали з археологічних зразків.

Сюди входять не тільки білки, необхідні для здорової роботи мозку, а й потенційні біомаркери таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і розсіяний склероз. Оскільки такі захворювання не зачіпають скелет, досі вони залишалися невивченими.

Цей новий метод може відкрити нові перспективи у вивченні стародавнього харчування, хвороб і навіть еволюційних зв'язків.

Професор Роман Фішер, співавтор дослідження, сказав, що можливість вилучення білкових біомаркерів з давніх м'яких тканин може повністю змінити наше розуміння еволюції здоров'я давніх народів.

Нагадаємо, учені виявили, що клітини мозку, названі астроцитами за схожість їхньої форми із зіркою, відіграють ключову роль у здатності людського мозку зберігати неймовірні обсяги інформації.

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