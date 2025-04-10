Науковці розкрили загадку "волохатих" книжок часів Середньовіччя (фото)

«Волохата» французька книга / © Біоархеолог Меттью Коллінз

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У бібліотеці середньовічного абатства Клерво, що на сході Франції, дослідники натрапили на незвичну таємницю. Серед тисяч старовинних книжок, які збереглися у монастирських архівах, десятки томів мали унікальні обкладинки з густим волосяним покривом. Довгий час вважалося, що це шкіра диких наземних тварин, але результати нового міжнародного дослідження докорінно змінили цю версію.

Про це свідчать результати розслідування, опубліковані у журналі Royal Society Open Science.

Абатство Клерво, засноване у XII столітті, було одним із ключових центрів книготворення Західної Європи. Ченці створювали та зберігали рукописи — від богословських трактатів до зоологічних енциклопедій. Близько 1500 книжок дійшли до нашого часу в оригінальному вигляді, з автентичними палітурками.

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Зазвичай книжки тих часів обтягували гладенькою шкірою телят чи овець. Однак в архіві Клерво були знайдені манускрипти з грубими, «волохатими» обкладинками — нетиповими для середньовічної Європи. Дослідники довго ламали голову над їхнім походженням, аж поки команда науковців на чолі з біоархеологом Меттью Коллінзом з Кембриджського університету не провела ретельний аналіз ДНК та білків шкіри, взятих із внутрішнього боку обкладинок.

Результати приголомшили: замість звичних копитних — тюлені. Звичайні, гренландські, морські зайці — саме ці морські ссавці стали джерелом унікального палітурного матеріалу. Ймовірно, шкури надходили з північних регіонів Європи: Скандинавії, Ісландії, Шотландії або Гренландії.

Питання, як тюленячі шкури потрапили до монастиря в глибині Франції, викликало неабиякий інтерес. Виявилось, що в північних регіонах Європи тюленячі шкури були не лише цінною сировиною для виготовлення одягу та взуття, а й використовувалися для сплати церковних податків. Часом із них навіть виготовляли палітурки для книжок, хоча в континентальній Європі така практика була великою рідкістю.

«Волохата» книга / © Біоархеолог Меттью Коллінз

Дослідники припускають, що тюленяча шкіра використовувалась для оформлення особливо важливих рукописів — наприклад, житій святих. Її унікальні властивості — водостійкість, довговічність, і, ймовірно, символічне значення — робили її ідеальним вибором для церковної книжки.

Цікаво, що оригінальний колір таких обкладинок, імовірно, був сніжно-білим — деякі види тюленів мають біле хутро. Це могло символізувати чистоту та духовність — цінності, близькі монастирському середовищу. До того ж тюлені у середньовічній уяві часто мали міфологічне значення: в бестіаріях їх зображували як морських чудовиськ — з тілом риби та головою пса.

Дослідження, яке пролило світло на цю унікальну сторінку книжкової історії, не лише розкриває незвичні матеріали середньовічного книговиробництва, а й показує, як далеко простягалися торговельні та культурні зв’язки релігійних спільнот Європи.

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