Науковці розробили новий телескоп, який допоможе знайти іншопланетне життя

Телескоп із прямокутним дзеркалом / © phys.org

Телескоп із прямокутним дзеркалом зможе краще шукати життя у космосі.

Щоб надійно відшукати у космосі планети з рідкою водою, необхідні телескопи з діаметром дзеркала 20 м. Це перевищує можливості сучасних ракет-носіїв. Але можна зробити дзеркало у вигляді довгого вузького прямокутника, пише phys.org.

Пошук рідкої води

У журналі Frontiers in Astronomy and Space Sciences з’явилася стаття, автори якої розглянули нові технічні рішення для пошуку рідкої води за межами Сонячної системи. Для цього вони пропонують оснастити телескоп прямокутним дзеркалом.

Відоме нам життя без рідкої води неможливе. І хоча саму воду в космосі знайти відносно легко, значно рідше вона трапляється саме в рідкому стані. Науковці вже знають, що ця речовина досить поширена у Всесвіті, однак здебільшого вона існує у вигляді льоду або газу.

Виявити саме рідку воду теж можливо. Вона випромінює енергію на довжині хвилі 10 мікрометрів. Це у 20 разів більше, ніж в оптичного діапазону. І щоб отримати надійне свідчення, треба зібрати хвилі зі значно більшої площі.

Труднощі з телескопом

Щоб отримати свідчення існування рідкої води на планеті, віддаленій від нас на 30 св. років, необхідний інфрачервоний телескоп із діаметром дзеркала 20 м. Ніби не так вже і багато, але тільки як для наземних інструментів.

У космосі навіть 6,5-метровий James Webb став справжнім викликом для інженерів, бо його важко було вмістити бодай в якусь ракету. Що вже казати про можливість кудись запустити 20-метрову «тарілку»?

Саме тому науковці шукають альтернативні підходи. Наприклад, замість одного великого телескопа можна використати кілька менших. Проте їх потрібно надзвичайно точно синхронізувати у просторі та підтримувати координацію під час усіх маневрів, а це надзвичайно складно.

Інший варіант — затінити світло зорі, навколо якої обертається планета. Але для цього потрібний другий апарат, який відіграватиме роль «парасольки». І це теж не найпростіше рішення. І ось тепер дослідники пропонують використати довге прямокутне дзеркало.

Воно може легко поміститися всередині ракети, якщо його довжина становитиме 20 м, а ширина — 1 м. Взагалі прямокутні дзеркала добре відомі в астрономії. Два з них навіть використовувалися у космосі — конкретно на телескопі Gaia.

Телескоп буде достатньо незвичного вигляду. Однак очікується, що він зможе знайти воду на планеті, що віддалена від нас на 30 світових років.

