Науковці сфотографували «інопланетний» об’єкт на дні океану: що про нього відомо (фото)

Океан / © Pixabay

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Понад 60 років тому науковці під час дослідження океанського дна отримали знімок дивного об’єкта, який за формою нагадував складну антену. Його незвичайна симетрія виявилася настільки переконливою, що знахідку десятиліттями пов’язували із секретними технологіями та навіть прибульцями.

Про це повідомило видання Popular Mechanics.

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Загадкову структуру сфотографували 29 серпня 1964 року під час експедиції дослідницького судна Eltanin. На той час корабель працював приблизно за 1000 миль на південь від мису Горн у Чилі та збирав дані про малодосліджені океанські глибини.

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Для знімання дна дослідники використовували камеру зі стробоскопом. Саме вона й зафіксувала об’єкт, який помітно вирізнявся серед навколишнього ландшафту. Від центрального стебла відходили відростки, розташовані майже під прямими кутами, а їхні кінці нагадували невеликі кулі.

Незвичайний вигляд знахідки збентежив і членів експедиції. Старший морський біолог Томас Гопкінс говорив, що не знає коралових утворень із подібною будовою. Водночас припустити штучне походження об’єкта було не менш складно: залишалося незрозумілим, як така конструкція могла опинитися у віддаленій частині океану на великій глибині.

Після оприлюднення фотографії загадка швидко вийшла за межі наукової дискусії. Об’єкт отримав назву «антена Елтаніна», а наприкінці 1960-х років його почали згадувати як можливий доказ існування невідомих технологій. З’явилися й припущення про його позаземне походження.

Однак відповідь на загадку весь цей час фактично була відома науці. «Антена» виявилася представником виду Chondrocladia concrescens — хижою глибоководною морською губкою, яку через характерний вигляд також називають «губкою для пінг-понгу».

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Ба більше, цю істоту описали ще наприкінці XIX століття. Швейцарсько-американський морський біолог Александр Агассіс згадував довге стебло з корінням, зануреним у мул, і вузлами з кількома булавоподібними відростками. Учений також зробив малюнок губки, будова якої разюче нагадувала загадковий об’єкт із фотографії Eltanin.

Антена Елтаніна / © wikimedia.org

Нагадаємо, на дні шотландської затоки виявили уламки судна, яке перевозило королівські скарби й безвісти зникло ще у XVII столітті.

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