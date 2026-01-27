Науковці сьогодні оновлять час Годинника Судного дня: що відомо

Судний день / © ТСН

Сьогодні, 27 січня, експерти зберуться, щоб визначити, наскільки людство наблизилося до глобальної катастрофи. Наразі годинник показує 89 секунд до півночі — найкоротший проміжок в історії існування символу.

Про це повідомляє група науковців із Bulletin of the Atomic Scientists, яка відповідає за встановлення часу на Годиннику Судного дня, пише видання LADbible.

Годинник Судного дня — це символічний індикатор того, наскільки людство близьке до самознищення через ядерну війну, зміну клімату або інші глобальні загрози. Він був уперше створений у 1947 році художницею Мартіл Лангсдорф для журналу Bulletin of the Atomic Scientists і відтоді регулярно оновлюється.

Нині експерти встановили час на 89 секунд до півночі, що є рекордно близьким значенням за всю історію існування годинника. Минулого року вони просунули його на одну секунду вперед, посилаючись на «очевидні ознаки небезпеки» та невиконання необхідних дій для зміни курсу.

«Ми сподіваємося, що лідери світу усвідомлять екзистенційні загрози та вживатимуть рішучих дій для зменшення небезпеки ядерної війни, кліматичних катастроф та потенційного зловживання біологічними науками і новими технологіями. Навіть одна секунда вперед означає крайню небезпеку і сигнал про те, що кожна затримка збільшує ймовірність глобальної катастрофи», — йдеться у заяві.

Годинник враховує не лише ядерну загрозу, але й кліматичні зміни, розвиток нових технологій та потенційне неправильне використання біологічних наукових досягнень. У минулому він демонстрував як оптимістичні тенденції (у 1991 році після закінчення Холодної війни годинник показував 17 хвилин до півночі), так і періоди підвищеної небезпеки (наприклад, 2 хвилини до півночі у 1953 році після випробувань водневої бомби).

Якщо Годинник Судного дня колись досягне півночі, це буде символізувати, що людство опинилося на межі катастрофи, яку можна було б запобігти, але не запобігли. Це не обов’язково означає фізичний кінець світу в конкретну секунду, а сигналізує про загальну небезпеку, що нависла над цивілізацією.

Наразі весь світ чекає на рішення науковців, які визначать, чи варто просунути стрілку ще ближче до півночі, пославши ще більш тривожний сигнал про стан глобальної безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ватиканських архівах було знайдено 900-річний текст, що, за твердженнями дослідників, передбачає рік Судного дня.