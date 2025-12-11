Brachycephalus lulai. Фото: Луїс Фернандо Рібейро/CC-BY 4.0

У високогірних лісах південної Бразилії науковці описали новий вид мініатюрної жаби, що сяє помаранчевим кольором і має розмір трохи понад сантиметр. Вид, який отримав назву Brachycephalus lulai, виявили у гірському хребті Серра-ду-Кірірі в штаті Санта-Катаріна — на висоті понад 750 метрів над рівнем моря.

Про це повідомило видання Science Alert.

Малесенька «гарбузова» жаба мешкає у вологій підстилці листя й трапляється лише на дуже обмеженій ділянці хмарного лісу. Це робить її високоендемічною — вид повністю прив’язаний до конкретного регіону. Поруч із нею живуть два інші помаранчеві родичі з тієї ж родини Brachycephalidae.

За словами дослідників, знайти жабу допомогло її гучне шлюбне квакання. Самців знаходили за голосом, тоді як самки траплялися випадково. У лабораторії вчені провели детальний генетичний і морфологічний аналіз зібраних зразків, після чого офіційно підтвердили існування нового виду та присвятили його назву президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

Попри надзвичайно маленький ареал, B. lulai наразі живе у відносно недоторканому середовищі, тому біологи віднесли вид до категорії «найменше занепокоєння». Водночас інші жаби Санта-Катаріни перебувають на межі зникнення через втрату природних лісів, випас худоби, інвазивні рослини, туризм та видобуток корисних копалин.

Науковці наголошують: збереження цих територій має стати пріоритетом. У Бразилії тривають дискусії щодо створення нового федерального підрозділу з охорони природи для захисту хмарних лісів без необхідності викупу приватних земель.

Дослідники додають, що робота над каталогізацією представників роду Brachycephalus триває вже сім років, і подальші польові дослідження допоможуть уточнити межі видів. Проте нестача фінансування та складний доступ до гірських ділянок ускладнюють цю роботу — інколи експедиції можливі лише після прорубування довгих стежок у густих лісах.

