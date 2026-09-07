Науковці за крок від розгадки таємниці Ноєвого ковчега: що знайшли на горі Арарат

Науковці скоро оприлюднять дані про Ноєв ковчег

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Протягом десятиліття науковці вивчали загадкову локацію біля гори Арарат у Туреччині. Тепер вони заявили про наближення до фіналу своєї місії. За їхніми словами, отримані дані здатні назавжди змінити уявлення про біблійну історію. У наукових та релігійних колах зростає резонанс довкола заяв про те, що Ноїв ковчег — це не просто стародавня легенда, а об’єкт, існування якого можна довести науково.

Про це пише Unilad.

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Науковці готуються підтвердити існування Ноєвого ковчега

Тисячоліттями віряни спиралися на священний текст про всесвітній потоп, за яким Ной збудував гігантське судно, щоб урятувати свою родину та кожну тварину по парі від руйнівної стихії.

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Хоча традиційна наука тривалий час скептично ставилася до можливості створення подібного корабля у ті часи, засновник проєкту Noah’s Ark Scans Ендрю Джонс переконує, що його команда зібрала достатньо неспростовних доказів, аби остаточно закрити це питання.

Джонс присвятив пошукам правди понад 30 років і свого часу виявив скелясте утворення, яке за формою нагадує корпус великого судна. Наразі він працює разом із професором Університету Сівас Джумхурієт Дженкером Атілою. Дослідники стверджують, що перебувають за кілька днів від завершення геодезичного огляду території.

З 28 червня на об’єкті працює міжнародна група з 20 науковців під керівництвом Атіли. В інтерв’ю турецькому інформаційному агентству IHA професор зазначив:

«Поточні дані з кожним днем збільшують ймовірність того, що це Ноїв ковчег. Ці дослідження дадуть остаточні результати протягом 2–3 місяців. Тоді ми надамо більш вичерпну інформацію».

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Водночас Ендрю Джонс вже зараз переконаний у грандіозному впливі зібраних матеріалів на суспільство.

«Ми перейшли від питання „Чи схоже це на човен?“ до питання „Чому посеред схилу гори Арарат похований тришаровий, багатовуглецевий човен з прямокутною внутрішньою структурою, що має точну довжину, як Ноїв ковчег, про який йдеться в Біблії?“», — каже науковець.

Зокрема, вже вдалося знайти скам’янілу клепку, скам’янілі дерев’яні дошки, а також докази існування палубних планів та насичений вуглецем ґрунт.

Представники Noah’s Ark Scans наполягають, що вивчення так званого утворення Дурупинар під час експедицій останнього десятиліття вже виявило рукотворні елементи конструкції. На думку Джонса, після того, як турецькі науковці офіційно верифікують ці дані, світова академічна спільнота більше не зможе їх ігнорувати.

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Археологічні знахідки: останні новини

Нагадаємо, аспірант Університету Тулейна Люк Олд-Томас випадково виявив у мексиканському штаті Кампече загублене місто мая, яке отримало назву Валеріана.

Науковець натрапив на це відкриття під час повторного аналізу даних 2013 року, зібраних для екологічного проєкту. Під щільним лісовим покривом дослідники нанесли на карту 6764 структури, серед яких виявили храмові піраміди, площі, майданчик для гри в м’яч, водосховище та щільну житлову забудову. Архітектурні особливості свідчать, що поселення могло бути засноване до 150 року н. е. і слугувати політичною столицею класичного періоду.

Дивовижно, але стародавнє місто розташоване поруч із сучасним шосе та сільськогосподарськими угіддями, де місцеві фермери роками обробляли землю, не підозрюючи про існування руїн. Знахідка підтверджує, що густонаселені поселення мая в центральних низовинах були поширенішими, ніж вважалося раніше.

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