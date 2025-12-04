Науковці запропонували нову теорію виникнення життя на Землі

Планета Земля / © Unsplash

Життя на Землі могло зародитися в липких гелях на поверхнях мінералів, каміння або ґрунту.

Таку теорію запропонували учені з Університету Хіросіми в Японії, які опублікували своє дослідження у журналі ChemSystemsChem (CSC).

На відміну від традиційних теорій, зосереджених на окремих молекулах або коротких ланцюжках нуклеїнових кислот, автори розглядають гелі як активні середовища, які могли організовувати молекули та посилювати хімічні реакції.

На думку японських науковців, шари липкого гелю на поверхнях ранньої Землі могли утримувати речовини та стабілізувати середовище, створюючи умови для протометаболічних процесів задовго до появи перших клітин.

При цьому такі середовища виконували відразу кілька функцій: акумулювали молекули, вибірково утримували сполуки та пом’якшували коливання температури, вологості та хімічного складу води. Висока локальна концентрація реагентів підвищувала можливість утворення довгих ланцюжків РНК і білків, а поверхня гелю служила каркасом для точної взаємодії молекул.

«Ці „міні-лабораторії“ могли стати фундаментом для перших систем, що самовідтворюються, і елементарного успадкування, готуючи підґрунтя для біологічної еволюції», — зазначають вчені.

Автори дослідження зазначили, що аналогічні гелеподібні структури можуть існувати на інших планетах.

У найближчих експериментах вчені планують відтворити умови ранньої Землі, щоб перевірити, як прості хімічні речовини утворюють гелі в природі та як їхня структура впливає на кінетику реакцій.

Це може допомогти зрозуміти, як прості хімічні системи могли еволюціонувати у перші форми життя.

