Науковці знайшли безсмертну істоту, яка здатна повертати собі молодість: як вона може допомогти людству

Turritopsis dohrnii – унікальна істота, що здатна повертатися у молодість / © Фото з відкритих джерел

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У природі існує унікальна істота, яка кидає виклик звичному розумінню старіння та смерті — «безсмертна медуза» Turritopsis dohrnii. Вона здатна повертатися до молодості, розпочинаючи свій життєвий цикл заново, що робить її потенційно безсмертною.

Про це пише Т4.

Turritopsis dohrnii — крихітна медуза розміром 4-5 мм, яка зустрічається у Середземному морі, Карибському басейні та біля берегів Японії. Її прозоре тіло має легкий рожевий або червоний відтінок у центрі, а кількість тонких щупалець змінюється залежно від віку.

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Феномен омолодження

Головний секрет цієї медузи — здатність до трансдиференціювання. Це унікальний біологічний процес, за якого дорослі клітини перетворюються на клітини ранньої стадії розвитку, повертаючи організм до поліпної форми.

Якщо Turritopsis dohrnii стикається з травмою, нестачею їжі або змінами довкілля, вона не гине, а «омолоджується» та розпочинає життєвий цикл знову. Теоретично цей процес може повторюватися нескінченно, що й принесло їй статус «безсмертної медузи».

Дослідження та потенціал у медицині

Феномен омолодження вперше зафіксував німецький біолог Крістіан Соммер у 1988 році, а пізніше він був підтверджений у лабораторних умовах. Вчені створили контрольоване середовище з різними стресовими факторами, й медуза дійсно поверталася у молодість знову і знову.

Цей феномен викликає величезний інтерес серед біологів, генетиків і медиків. Розуміння механізмів трансдиференціювання може допомогти у створенні методів регенеративної медицини:

Відновлення пошкоджених тканин.

Розробка технологій уповільнення старіння.

Вирощування нових органів для трансплантації.

Попри те, що практичне застосування цих знань поки що далеке, дослідження «безсмертної медузи» може змінити майбутнє медицини.

Нагадаємо, вчені з Німеччини відродили водорості, що перебували в стані спокою на дні Балтійського моря понад 7 тисяч років. Мікроорганізми не лише ожили, а й відновили здатність до фотосинтезу та росту.