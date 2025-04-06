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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Науковці знайшли в горах тварину, яку вважали вимерлою

Рідкісну жабу з характерною жовтою смугою на спині було знайдено в чилійському регіоні Ла-Арауканія.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Чилі

Чилійський регіон Ла-Арауканія / © Pixabay

У чилійських Андах команда науковців виявили рідкісну жабу, яку упродовж 130 років вважали вимерлою. Від середини 1990-х до початку 2000-х років дослідники безуспішно обшукували можливі місця проживання цього виду, припускаючи, що через обмежений ареал поширення та спеціалізовану екологічну нішу він зник з лиця Земля.

Про повторне відкриття повідомив американський еволюційний біолог Скотт Треверс з Ратгерського університету в публікації для Forbes.

Амфібія Alsodes vittatus, представник родини Alsodidae, вперше стала відомою науковій спільноті потрапив у 1893 році завдяки французькому ентомологу Філіберу Жермену. Згодом цей вид офіційно описав натураліст Родульфо Амандо Філіппі у 1902 році.

Рідкісну жабу з характерною жовтою смугою на спині було знайдено в чилійському регіоні Ла-Арауканія — місцевості з суворим андським ландшафтом, помірними лісами та звивистими струмками. Таке середовище ідеально підходить для амфібії, що пристосувалася до високогірних, прохолодних і кам’янистих умов.

Однак після першого відкриття амфібія Alsodes vittatus зникла з наукових записів, а її точне місцезнаходження залишалося невідомим.

Біолог Скотт Треверс зазначив, що повторне відкриття Alsodes vittatus не лише відновлює надію на виживання виду, але й спонукає до нових дискусій щодо збереження амфібій та вразливого біорізноманіття Південної Америки.

Нагадаємо, на південноафриканському узбережжі в регіоні Soom Shale вчені виявили дивовижну скам’янілість віком 444 мільйони років — рештки древнього членистоногого, які збереглися «навиворіт».

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