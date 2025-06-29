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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Науковці знайшли в гробницях фараонів ліки проти раку - дослідження

Смертельний грибок із саркофагів може зупиняти ріст ракових клітин.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Фараон

Фараон / © Pixabay

Науковці з Пенсильванського університету виявили, що смертельно небезпечний грибок, який раніше вважали частиною «прокляття фараонів», може допомогти в боротьбі з раком. Його активні сполуки показали ефективність, подібну до діючих ліків проти лейкемії.

Про це пише видання Telegraph.

Грибок Aspergillus flavus, якого виявили в стародавніх гробницях — зокрема фараона Тутанхамона та польського короля Казимира IV Ягеллончика, — давно мав лиху славу. Його пов’язували з загадковими смертями археологів і реставраторів, які працювали з історичними саркофагами. Через це з’явилася легенда про «прокляття фараонів»: мовляв, кожен, хто порушить спокій гробниць, зазнає хвороби або смерті.

Однак сучасна наука дивиться на це з іншого боку. Дослідники взялися вивчати кілька штамів Aspergillus flavus і виявили, що цей грибок виробляє особливі молекули, які можуть бути корисними в медицині. У ході експериментів ці молекули проявили властивості, що пригнічують ріст ракових клітин.

Особливо вражаючими стали результати, коли вчені поєднали ці сполуки з молекулою з маточного молочка — природного продукту, що виробляється бджолами. Виявилось, що така комбінація працює не гірше за цитарабін і даунорубіцин — хіміотерапевтичні препарати, які вже десятиліттями застосовують у лікуванні лейкемії.

«Ракові клітини дуже швидко діляться, і для цього їм потрібні мікротрубочки. Наша сполука блокує їх утворення, що зупиняє ріст пухлини», — пояснила Шеррі Гао, доцентка кафедри хімічної та біомолекулярної інженерії.

За її словами, це відкриття ще раз нагадує про величезний потенціал грибів у медицині. Адже саме з них у свій час був отриманий пеніцилін, що врятував мільйони життів. І, схоже, це далеко не останній подарунок від природи.

Таким чином, те, що раніше вважалося символом загрози й містики, сьогодні може стати ключем до порятунку — не лише від хвороб, а й від самого раку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є три основні симптоми раку, які проявляються лише вранці одразу після пробудження.

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