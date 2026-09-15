Навчання під час атак: МОН опублікувало правила для українських університетів

Нові правила навчання в університетах під час атак / © Freepik

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Українські університети мають бути готовими до будь-яких викликів і завчасно адаптувати навчання під умови війни. Зокрема, у МОН пишуть, що заклади вищої освіти мають діяти наперед, а не розв’язувати проблеми в момент їх виникнення. У відомстві поділилися актуальними вказівками для університетів, як облаштувати навчальний процес в умовах постійних атак.

Про це написав заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко.

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Навчання в університетах під час атак: що мають забезпечити студентам

За словами посадовця, війна не залишає місця для єдиного стандартного сценарію навчання, бо ситуація на місцях змінюється миттєво. Аби зберегти якість навчання, університети мають стати гнучкими.

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Микола Трофименко окреслив ключові вимоги до роботи вишів у нинішніх реаліях:

Кожен університет має розробити та пояснити викладачам і студентам актуальні правила безпеки. Усі учасники навчального процесу мають заздалегідь знати, як діяти в разі вимкнення світла, відсутності зв’язку, тривалих повітряних тривог або під час переходу на дистанційне навчання.

Онлайн-навчання не має розгортатися «на ходу». Навчальні заклади мають завчасно протестувати та налагодити роботу своїх платформ, розкладів, дистанційних матеріалів, а також забезпечити викладачам енергонезалежність і доступ до Мережі.

Життя та здоров’я людей — пріоритет. Синхронні заняття перериваються на час переміщення до безпечних місць. Якщо після цього хтось зі студентів чи викладачів втрачає можливість повернутися до уроку, їм повинні надати доступ до запису лекції, додаткових матеріалів та індивідуальних консультацій.

«За роки пандемії та війни усі заклади вищої освіти напрацювали відповідні рішення. Наразі доцільно переконатися в їх працездатності і, в разі необхідності, вдосконалити», — пише Трофименко.

Практичні, лабораторні завдання та роботу зі спецобладнанням потрібно планувати очно — у безпечні періоди або в укриттях. Натомість консультації, проєктні та самостійні роботи доцільно переводити в асинхронний або онлайн-формат.

«І ще один дуже важливий аспект: комунікація. Студент не повинен шукати розклад в одному чаті, покликання на заняття — в іншому, а завдання — у третьому. Університету потрібна зрозуміла цифрова точка входу та резервний канал на випадок технічних проблем», — додає заступник міністра освіти.

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Після вимушеного коригування графіка виші мають оцінити фактичний стан виконання програм та оперативно скоригувати плани, аби студенти опрацювали весь необхідний матеріал.

Заступник очільника МОН зауважив, що хоча академічна автономія дає вишам свободу рішень, вона водночас покладає на них персональну відповідальність за безпеку людей і збереження високого рівня освіти.

Освіта в Україні: останні новини

Нагадаємо, система оцінювання знань українських випускників може змінитися задля зменшення стресу в умовах повітряних тривог та відключень світла.

Про це під час виступу на Українському молодіжному форумі розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд та МОН опрацьовують лояльніші умови на наступний навчальний рік, зокрема, зменшення інтенсивності НМТ та право для випускників перескласти тест.

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Окрім зниження психологічного навантаження, планують переглянути загальні строки екзаменаційної кампанії, зробити графік більш зручним і рівномірним. Окрему увагу приділять безпеці та організації процесу: тестування проводитимуть у спеціалізованих укриттях, щоб абітурієнти могли складати іспити безперервно під час тривог.

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