ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

Навіщо акулам-молотам потрібна голова у формі молота

Молотоголові акули мають химерну молотоподібну голову, яка дає їм перевагу в полюванні, електрорецепції та маневреності.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Акула-молот

Акула-молот / © Вікіпедія

Молотоголові акули виглядають так, ніби їх морди розчавили мультяшним молотком, але насправді їх химерна форма є результатом вражаючої еволюційної адаптації. Ці морські хижаки не просто дивні, вони одні з найефективніших мисливців у океані.

Про це розповідає IFL Science.

Молотоголові акули (Sphyrnidae) включають різні види: від гігантської акули-молота довжиною близько 4 метрів до меншої — 1,5 метра. Усі вони мають подовжену молотоподібну голову та відносно невеликий рот, що є їхньою головною ознакою.

Головна перевага такої форми — широкий огляд. Наприклад, у крилатої та бронзової молотоголових акул бінокулярне поле зору становить 48 і 34 градуси відповідно, тоді як у інших акул воно близько 15 градусів. Це дозволяє їм ефективно полювати на скатів і кальмарів, уникати хижаків та виживати у складних умовах океану.

Молотоподібна голова також допомагає в електрорецепції. Акули мають ампули Лоренціні — сенсорні пори, що реагують на електричні поля, які створює здобич або вороги. Широка голова дозволяє розмістити ці органи на більшій площі, покращуючи здатність виявляти прихований видобуток.

Ще одна перевага — маневреність. Хоча молотоподібна форма не дає підйомної сили, як у літака, вона забезпечує різкі, точні повороти, що особливо корисно при атаках із засідки.

Цікаво, що молотоподібні адаптації не унікальні для акул. Подібну форму еволюція створювала у різних тварин — від черв’яків Bipalium до вимерлих істот Diploceraspis. Це приклад конвергентної еволюції, коли подібні екологічні потреби призводять до схожих адаптацій у віддалених груп тварин.

Хоча молотоголові акули виглядають дивно, їх форма — не випадковість, а вражаюче еволюційне рішення, яке робить їх одними з найбільш ефективних хижаків океану.

Раніше повідомлялось, що зростання кислотності океанів через накопичення вуглекислого газу загрожує зубам акул. Якщо тенденція не зміниться, до 2300 року рівень pH у світовому океані стане настільки низьким, що зуби цих хижаків почнуть руйнуватися.

Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie