Навіщо акулам-молотам потрібна голова у формі молота

Молотоголові акули виглядають так, ніби їх морди розчавили мультяшним молотком, але насправді їх химерна форма є результатом вражаючої еволюційної адаптації. Ці морські хижаки не просто дивні, вони одні з найефективніших мисливців у океані.

Про це розповідає IFL Science.

Молотоголові акули (Sphyrnidae) включають різні види: від гігантської акули-молота довжиною близько 4 метрів до меншої — 1,5 метра. Усі вони мають подовжену молотоподібну голову та відносно невеликий рот, що є їхньою головною ознакою.

Головна перевага такої форми — широкий огляд. Наприклад, у крилатої та бронзової молотоголових акул бінокулярне поле зору становить 48 і 34 градуси відповідно, тоді як у інших акул воно близько 15 градусів. Це дозволяє їм ефективно полювати на скатів і кальмарів, уникати хижаків та виживати у складних умовах океану.

Молотоподібна голова також допомагає в електрорецепції. Акули мають ампули Лоренціні — сенсорні пори, що реагують на електричні поля, які створює здобич або вороги. Широка голова дозволяє розмістити ці органи на більшій площі, покращуючи здатність виявляти прихований видобуток.

Ще одна перевага — маневреність. Хоча молотоподібна форма не дає підйомної сили, як у літака, вона забезпечує різкі, точні повороти, що особливо корисно при атаках із засідки.

Цікаво, що молотоподібні адаптації не унікальні для акул. Подібну форму еволюція створювала у різних тварин — від черв’яків Bipalium до вимерлих істот Diploceraspis. Це приклад конвергентної еволюції, коли подібні екологічні потреби призводять до схожих адаптацій у віддалених груп тварин.

Хоча молотоголові акули виглядають дивно, їх форма — не випадковість, а вражаюче еволюційне рішення, яке робить їх одними з найбільш ефективних хижаків океану.

Раніше повідомлялось, що зростання кислотності океанів через накопичення вуглекислого газу загрожує зубам акул. Якщо тенденція не зміниться, до 2300 року рівень pH у світовому океані стане настільки низьким, що зуби цих хижаків почнуть руйнуватися.