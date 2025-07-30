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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
1628
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2 хв

Навіщо алігатори їдять каміння — вчені розкрили несподівану причину

Вчені довели, що каміння дозволяє алігаторам залишатися під водою майже вдвічі довше.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Алігатор

Алігатор

Американські алігатори навмисно ковтають каміння — і це не випадковість. Учені з Університету Юти провели дослідження, яке підтвердило: ця звичка дає рептиліям змогу довше залишатися під водою.

Про це повідомило видання Iflscience.

У рамках експерименту, проведеного у 2019 році, вчені спостерігали за сімома молодими алігаторами виду Alligator mississippiensis. Рептиліям дали проковтнути камінці, після чого виміряли тривалість їхнього перебування під водою.

Результати виявилися вражаючими: без каміння алігатори занурювалися в середньому на 6 хвилин, а з гастролітами — вже на 11 хвилин. Тобто каміння подовжив пірнання рептилії на 88%.

«Середня тривалість максимальних занурень також збільшилася на 117 відсотків за наявності гастролітів. У всіх алігаторів тривалість максимального занурення збільшилася на 305 (секунд) або більше, коли їм давали гастроліти. Без гастролітів найдовше занурення, зафіксоване у всіх алігаторів, становило 883 с (∼14,7 хв), порівняно з 2122 с (∼35,4 хв) з гастролітами», — йдеться в повідомленні.

Науковці пояснюють: гастроліти слугують своєрідним баластом, який обтяжує тіло алігатора і дозволяє легеням вільно розширюватися без загрози мимовільного спливання.

Цей фізіологічний трюк може забезпечити рептиліям тактичну перевагу — зокрема, допомагає довше лишатися під водою під час полювання або утримувати жертву під поверхнею.

До того ж ковтання каміння задля контролю плавучості — зовсім не унікальна звичка алігаторів. Палеонтологи неодноразово знаходили гастроліти в скам’янілостях плезіозаврів, що жили ще в юрському та крейдяному періодах. Частота таких знахідок свідчить: ця стратегія виживання використовувалася мільйони років поспіль.

Нагадаємо, в товщі древнього океанського дна науковці виявили нові докази існування надзвичайно давніх істот — черв’яків Osedax, які ще задовго до появи китів харчувалися кістками морських рептилій. Ці створіння, відомі сьогодні як «кісткоїди», залишили сліди своєї діяльності в кістках мозазаврів, плезіозаврів та інших давніх істот.

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