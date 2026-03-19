Навіщо римляни клали цвяхи на померлих: археологи пояснили дивний ритуал
У Римі археологи знайшли поховання, де на грудях померлих лежали залізні цвяхи. Виявилося, це був ритуал, покликаний «утримати» душу і не дати їй повернутися до світу живих.
Археологи під час розкопок римського некрополя Остієнсе поблизу стародавньої дороги Віа Остієнсе виявили незвичний поховальний звичай — на тіла померлих клали залізні цвяхи.
Дослідження показало, що це не випадковість. У кількох похованнях цвяхи лежали саме на грудях небіжчиків, що свідчить про цілеспрямований ритуал, який практикували близько 2000 років тому.
Некрополь розташований уздовж дороги, яка з’єднувала Рим із портом Остія. З часом тут сформувався великий цвинтар із різними типами поховань — від розкішних гробниць до простіших могил.
На думку вчених, залізні цвяхи мали символічне значення. Вони виконували роль своєрідного «захисту» — римляни вірили, що таким чином можна утримати душу померлого і не дати їй повернутися до світу живих.
Ці уявлення сформувалися під впливом етруських традицій і поширених у той час забобонів, пов’язаних зі смертю.
Археологи зазначають, що такі знахідки допомагають краще зрозуміти, як жителі Стародавнього Риму сприймали смерть і намагалися впоратися зі страхом перед невідомим. Дослідження тривають, і науковці сподіваються дізнатися більше про цей ритуал та його значення.
