Навіщо вмикати режим польоту на телефоні: три переваги, про які знають не всі

Режим польоту на телефоні — для чого потрібен і чим корисний / © Unsplash

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Режим польоту на смартфоні може бути корисним не лише під час авіаперельотів. Ця функція допомагає заощаджувати заряд акумулятора, покращувати мережеве з’єднання та захищати особисті дані.

Про це повідомило видання CHIP.

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Режим польоту, який спочатку розробили для безпеки під час авіаперельотів, має низку переваг і в повсякденному житті. Завдяки вимкненню бездротових з’єднань він дозволяє зменшити споживання енергії смартфоном.

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Чим корисний режим польоту на смартфоні

Економія заряду акумулятора. Режим польоту вимикає бездротові з’єднання, завдяки чому смартфон споживає менше енергії. Крім того, використання цієї функції може прискорити заряджання пристрою.

Покращення мережевого з’єднання. Після вимкнення режиму польоту смартфон повторно встановлює з’єднання з мережею. Це може допомогти пристрою знайти краще покриття.

Захист особистих даних. Активація режиму польоту запобігає автоматичному підключенню до потенційно небезпечних громадських мереж Wi-Fi, коли бездротове з’єднання вимкнене. Це забезпечує додатковий захист конфіденційності.

Таким чином, режим польоту може стати корисним інструментом для щоденного використання смартфона. Він допомагає економити заряд батареї, оптимізувати мережеве з’єднання та підвищувати безпеку в громадських місцях.

Нагадаємо, відбитки пальців, пил і жирні плями на екрані смартфона з’являються щодня. Щоб швидко прибрати плями з дисплею, багато хто протирає його футболкою або паперовим рушником. Однак ці матеріали не призначені для делікатних поверхонь, а регулярне тертя може поступово руйнувати екран.

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