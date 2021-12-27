Навіть Facebook безпечніший: засновник відомого месенджера розкритикував Telegram

Засновник месенджера Signal розвіяв міф про кібербезпеку Telegram.

Засновник захищеного месенджера Signal Моксі Марлінспайк заявив, що репутація Telegram з погляду кібербезпеки дуже перебільшена.

Про це пише PhoneArena.

За його словами, Telegram зберігає дані користувачів на своїх серверах у відкритому форматі, у вигляді звичайного тексту, без шифрування особистих даних.

Очільник Signal вважає, що у навіть Messenger та WhatsApp компанії Meta (колишня Facebook) гарантують конфіденційність краще, ніж Telegram.

Обидві програми пропонують як мінімум наскрізне шифрування для всіх текстових повідомлень, що надсилаються через їхні платформи. Тоді як Telegram зберігає всі дані, які будь-коли відправлялися через програму, у своїй хмарі в повністю відкритому форматі.

Марлінспайк стверджує, що ваші тексти, загальні мультимедійні дані, контакти з Telegram — все це може бути доступним для сторонніх осіб. Будь-хто, хто отримав доступ до сервісів Telegram, має прямий доступ до всієї бази незахищених даних користувачів.

Як зазначає Winfuture, Telegram — це по суті відкрите вікно серверів, де зберігається вся історія, яка коли-небудь була на платформі. Якщо хтось, наприклад, хакер, або навіть представники влади, зацікавлені у шпигунстві за вашими особистими повідомленнями в Telegram, вони можуть це легко зробити.

Нагадаємо, що Марк Цукерберг офіційно перейменував Facebook.

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