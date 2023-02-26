Навколо Сонця є 59 планет, які потенційно придатні для життя людини

Вчені розповіли про планети, на яких у майбутньому зможуть жити люди.

Погіршення кліматичних та екологічних умов на планеті Земля все частіше підштовхує людей до роздумів про життя на інших планетах. Так, іспанські вчені виявили 59 потенційно придатних для людства планет навколо Сонячної системи.

Про це пише видання GQ.

Коли йдеться про життя на інших планетах, найчастіше спадає на думку Марс або Місяць. Однак варто пам'ятати про відсутність там води та екстремальні температури.

Однак нещодавнє відкриття вчених з Іспанії може змінити перспективи. Вони знайшли 59 схожих на придатні для життя планет навколо Сонячної системи.

За словами дослідників, ці планети мають достатньо характеристик, щоб вважатися потенційно придатними для життя. Наприклад, є запас води, твердий ґрунт або прийнятна для людини температура.

Фото/Монреальський університет

Не всі з цих планет мають необхідні характеристики для проживання людини, тому досягти таких цілей, напевно, можна буде у майбутньому.

Як розповіла науковці, чотири скелясті планети з твердою поверхнею, схожі на нашу, розташовані на ідеальній відстані від своєї зірки – не надто далеко, щоб замерзнути, і не надто близько, щоб згоріти.

Ще дві планети є у списку світів з найвищим індексом подібності до Землі. І ще дві – щойно відкриті, обертаються навколо зірки GJ 1002 на відстані меншій за 16 світлових років.

"Поки що ми можемо лише обчислити масу і температуру, виходячи з відстані цих світів від їхньої зірки, але для серйозного розгляду нового світу бракує деталей і даних. Тому найкраще, що ми можемо робити на цей час – це дбати про планету, яку вже маємо", - наголосили науковці.

Нагадаємо, у французькому винограднику виявили 200-метровий метеоритний кратер.

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