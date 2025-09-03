Вчені розповіли, як людство перетворило космос на смітник

Планета

Реклама

Космічний простір, який колись здавався безмежним і незайманим, тепер перетворився на гігантське звалище, що становить серйозну загрозу для всієї космічної індустрії.

Про це пише Т4.

Навколо Землі обертається понад 8,800 тонн сміття. Це не лише величезні уламки ракет та виведених з ладу супутників, але й мільйони крихітних, невидимих для радарів фрагментів.

Реклама

Найбільшу небезпеку становить швидкість цих об’єктів — деякі з них рухаються зі швидкістю до 28,000 кілометрів на годину. Навіть найменший уламок на такій швидкості може завдати катастрофічної шкоди. Недарма Міжнародній космічній станції (МКС) доводиться регулярно змінювати траєкторію, щоб уникнути зіткнень, які можуть призвести до її повного знищення.

Зростання проблеми

Станом на початок 2025 року вчені відстежують близько 36,500 об’єктів, розмір яких перевищує 10 сантиметрів. Але справжня загроза походить від мільйонів дрібних фрагментів, які неможливо відстежити, але які можуть пробити обшивку супутника або космічного корабля. З огляду на амбітні плани щодо запуску тисяч нових супутників, ця проблема лише посилюється, перетворюючись на одне з найгостріших екологічних питань XXI століття.

Хоча космічне забруднення залишається невидимим для більшості людей, у науковому співтоваристві воно викликає серйозне занепокоєння. Розробляються проєкти з очищення орбіти, проте їхня реалізація ще далека від завершення. Це означає, що, доки не будуть знайдені ефективні та масштабні рішення, космічні подорожі ставатимуть дедалі ризикованішими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч на 8 вересня українці зможуть спостерігати повне місячне затемнення. Місяць стане багряним, а поруч сяятиме планета Сатурн.