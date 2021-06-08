Найбагатша людина планети Джеф Безос полетить у космос: як долучитися до подорожі

Летітимуть на космічному пілотованому човні, розробленому власною компанією "Blue Origin"

Найбагатша людина планети Джеф Безос, який покине посаду гендиректора Amazon, летить у космос, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Мандрівку засновник компанії Amazon планує здійснити зі своїм братом уже за півтора місяця - 20 липня. Летітимуть на космічному пілотованому човні, розробленому власною компанією "Blue Origin".

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Безос зізнається - ще з 5 років мріяв побувати в космосі. І от тепер цю мрію готовий утілити. На облавок брати Безоси із собою також візьмуть переможця аукціону – того, хто запропонує найвищу ціну для подорожі. Участь у торгах уже взяли 6 тисяч людей із майже півтори сотні країн. Найвища ставка наразі – два мільйони 800 тисяч доларів.

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