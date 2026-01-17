Найбільша біла акула в історії повернулася до берегів Флориди: подробиці

Акула / © Фото з відкритих джерел

Найбільший самець білої акули, якого коли-небудь реєстрували в Атлантичному океан, повернувся до узбережжя Флориди. Хижак на прізвисько Contender («Претендент»), довжиною 4,2 метра та вагою 750 кілограмів, завершив свою щорічну міграцію.

Про це пише The SUN.

Науковець Кріс Фішер стежить за Contender з моменту, коли вперше спіймав і помітив цього гіганта рівно рік тому — 17 січня 2025 року. За даними вчених, акула повернулася з віддаленої затоки Святого Лаврентія на півночі з повним шлунком тюленів.

Contender — це зрілий самець віком близько 30 років. Його міграція підтверджує теорію вчених про річний цикл білих акул.

Літо та осінь: хижаки проводять на півночі, набираючи вагу завдяки полюванню на тюленів. А зимою вони мігрують на південь, у теплі води, де відбувається спарювання.

«Вони просто хочуть їсти, щоб їх залишили в спокої і щоб вони вели спосіб життя з низьким рівнем ризику», — пояснює поведінку акул Фішер.

Вчений наголошує, що страх перед акулами, навіяний фільмом «Щелепи», є безпідставним і шкідливим. Насправді білі акули виконують роль «системних адміністраторів» океану.

«Вони — вищі хижаки, як лев і вовк. Вони підтримують процвітання системи. Якщо білої акули немає, то тюлені з’їдають у чотири рази більше їжі на день, ніж належить, і знищують нашу рибу», — зазначив дослідник.

Завдяки заходам з охорони акул та забороні використання зябрових сіток, у США спостерігається відновлення морських екосистем та збільшення популяції риби.

Під час своїх експедицій команда стикалася не лише з природними викликами, а й з міжнародним криміналом. У 2014 році в Африці вчені викрили схему «акулячої мафії».

Браконьєри вбивали помічених акул заради плавників, які відправляли до Гонконгу.

«На мій погляд, найтривожніше в цьому те, що вони сказали, що їм не платять за плавники грошима, а надсилають сировину для виробництва метамфетаміну», — розповів Фішер.

Процес відстеження акул вимагає ювелірної точності. Команда використовує метод «вивченої безпорадності», щоб мінімізувати стрес для тварини. Після вилову вчені мають менш ніж 15 хвилин, щоб взяти зразки крові, зробити заміри та закріпити датчик.

«Ідея полягає в тому, щоб доставити цих тварин вченим з мінімальним рівнем стресу. Нульовий рівень стресу — це досконалість», — підсумував Фішер.

Зараз Contender, ймовірно, допоможе вченим виявити перше відоме місце спарювання білих акул, що стане проривом у морській біології.

Нагадаємо, під час експедиції у Фьордленді дослідники з Університету Вікторії разом із Департаментом охорони природи Нової Зеландії виявили гігантський чорний корал — один із найбільших, зафіксованих у регіоні. Його висота сягає 4 метрів, ширина — 4,5 метра, а вік оцінюють у 300–400 років.

Науковці наголошують, що такі давні колонії мають ключове значення для морської екосистеми, адже слугують «племінним фондом» для виду, який росте дуже повільно. Корали перебувають під охороною закону, а головну загрозу для них становить людська діяльність — якорі та рибальські снасті.