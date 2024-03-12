Найбільша "чумна могила" в Європі: археологи знайшли масове поховання 17-го століття

Такі знахідки є величезним полем для досліджень і можу розповісти, як жили люди в той час.

Під час перевірки майбутнього будівельного майданчика у місті Нюрнберг археологи виявили гігантські братські могили, в яких поховано тисячі жертв "чорної смерті" 1632-1633 років.

Про це пише журнал Spiegel.

Археологи не очікували якихось особливих відкриттів, коли в середині серпня 2023 вирушили на Гросвайденмюльштрассе в Нюрнберзі. За планом там мав бути побудований будинок для людей похилого віку. В історичних джерелах зустрічалися згадки, що в цьому районі могли бути залишки міських оборонних укріплень часів Тридцятирічної війни. Подібні історичні артефакти згідно із законом мають бути задокументовані до початку будівельних робіт.

Але експерти помилились. Вони виявили не лише залишки фортеці, а й величезну братську могилу із чумними трупами 17 століття. Команда вже виявила майже 650 скелетів і очікується, що подальші розкопки дозволять виявити ще сотні.

За словами археологів, ніколи ще в жодному місці Європи не знаходили стільки останків жертв чуми.

"Знахідка всіх нас сильно здивувала", — розповіла Мелані Лангбейн із Нюрнберзького управління з охорони пам'яток.

За її словами, історикам поки не відомі документи, в яких згадується братська могила за колишнім міським муром. Єдина згадка — чумна лікарня, яка розташовувалась неподалік місця розкопок. Однак Лангбейн вважає, що в цьому районі ховали не лише померлих із лікарні, а й трупи, які було знайдено у місті.

Дослідники зазначають, що людей у братській могилі ховали без дотримання християнських звичаїв. Ймовірно, так робили, щоб заощадити місце і якнайшвидше прибрати заразливі трупи. Це може говорити про те, що спалах епідемії, свідчення якого знайшли археологи, було дуже великим.

"Чорна смерть" у Нюрнберзі

Чума багато разів вражала Нюрнберг у середні віки та на початку нового часу. Мелані Лангбейн вважає, що знайдене масове поховання відноситься до спалаху чуми 1632-1633 років. Про це говорять радіовуглецевий аналіз кісток та дві знайдені монети 1619 та 1621 років.

В архівних документах є згадка про цей спалах "чорної смерті". Невідомий автор записки наводить точну цифру жертв чуми – 15 661 людина – це понад третина всіх мешканців Нюрнберга на той час.

Чума вбивала людей, незважаючи на вік, походження чи достаток. Тому такі поховання – це величезна нагода для досліджень. Вони є репрезентативну вибірку населення різного віку та станів.

Детальне антропологічне та археогенетичне дослідження кісток і зубів могло б допомогти відповісти на багато питань про те, як жили ці люди, яким був їхній раціон харчування, рівень медичної допомоги та поширені хвороби.