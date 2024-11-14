Найбільший льодовиковий період на Землі перетворив всю планету на "сніжок" — дослідження

Геологи стверджують, що нашу планету колись покривали величезні льодовики, які сягали навіть екватора. Проте досі залишається таємницею, де і як у цей час виживали живі організми, якщо льодовики дісталися навіть центру континентів, де умови були дуже сухими.

Про це пише IFLScience.

Геологи дізналися про існування недавніх льодовикових періодів, виявивши сліди присутності льодовиків набагато далі від полюсів чи високих гір, ніж можна було очікувати. Здавалося неймовірним, що планета колись була настільки холодною, що товсті пласти льоду могли досягти екватора.

Колись це здавалося вигадкою, але тепер уже відомо, що на Землі було принаймні два такі великі льодовикові періоди, коли Земля була приблизно на 60°C холоднішою, ніж сьогодні.

Свідчення заледеніння вчені виявили у Колорадо, США. Сьогодні він знаходиться майже посередині між екватором та полюсами і піднятий Скелястими горами. Проте 661 мільйон років тому все було по-іншому. Тоді ця територія була відносно плоскою і розташовувалась на екваторі. Якщо лід досягав цього місця, то тоді він міг досягти чого завгодно.

Також читайте Африка повільно розпадається на два окремих континенти - вчені

Команда доктора Ліама Кортні-Девіса з Університету Колорадо стверджує, що лід там був. Мінеральні жили, впроваджені в пісковики, є правильною ознакою поєднання льодовикового тиску та геотермального нагріву, а їх вік становить 696 та 663 мільйони років.

"Це дослідження є першим фізичним доказом того, що льодовики досягли центру континентів на екваторі", — пояснив Кортні-Девіс.

Проте залишаються незрозумілим, чи замерзла вся планета чи збереглися невеликі теплі оази. Якщо ні, то вченим належить відповісти на питання, як життю вдалося зберегтися і дочекатися відступу льодовиків.

Нагадаємо, вчені зі США створили модель, щоб з'ясувати, як хімія відомої комети Хейла-Боппа розвивалася з часом. Ця інформація проливає світло на походження життя на Землі і навіть за її межами.

Читайте також: